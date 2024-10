Szoboszlai riválisát ünnepli a Liverpool szurkolótábora, a nyilatkozata miatt is + videó

Curtis Jones 23 éves, kilenc hónappal idősebb, mint Szoboszlai Dominik, a korosztályos angol válogatottakban rendre szerepelt, a felnőtteknél még nem. Liverpoolban született, végig itt játszott, és 2018 óta a felnőttcsapat játékosa, 140 meccsen 17 gólt szerzett; a Premier League-ben 91 mérkőzésen nyolcszor talált be. Az idei bajnokságban az első meccsen a kispadon ült, utána kétszer sérülés miatt nem volt hadra fogható, majd háromszor csereként állt be 15, 29 és 17 percre. Utóbbi két alkalommal Szoboszlai Dominik helyére. Ezt követően a Crystal Palace ellen már kezdett (Szoboszlai csere volt), a 89. percig pályán volt. Vasárnap a Chelsea ellen Curtis és Szoboszlai is kezdett, honfitársunk végig a pályán volt, Jonest a 81. percben lehozta a pályáról Arne Slot, de nem azért, mert elégedetlen volt vele. Curtis Jones ugyanis parádésan játszott, ő harcolta ki azt a 11-est, amelyből Mohamed Szalah megszerezte a Liverpool vezető gólját, az 51. percben pedig 1-1 után Jones talált be, így győzött 2-1-re a Liverpool. S Curtis Jones lett a meccs legjobbja, amit a WhoScored osztályzatai is tükröznek.

Curtis Jones: 8,3, Szoboszlai Dominik: 6,3 Forrás: WhoScored

Arne Slot dilemma előtt: Szoboszlai Dominik vagy Curtis Jones?

Amikor az elmúlt hetekben Angliában felerősödtek a hangok, amelyek szerint Arne Slot vezetőedzőnek Szoboszlai Dominik helyett mást kellene betennie a Liverpool kezdőcsapatába, Curtis Jones volt az első számú jelölt. Vasárnap azért kezdhettek mindketten, mert Alexis Mac Allister az elmúlt napokban nem volt teljesen egészséges, most csak a hajrára állt be, a 81. percben ő váltotta Jonest. De mi lesz, ha Slotnak választania kell Jones és Szoboszlai között?

Curtis Jones gólja:

S miközben Angliában Szoboszlai Dominik a Chelsea legyőzése után is kapja a kritikákat, a Liverpool tábora most Curtist Jonest ünnepli, nemcsak a Chelsea ellen mutott teljesítménye, hanem a találkozó utáni nyilatkozata miatt is – írja az Origo. A játékos szezonbeli első gólját újszülött lányának, Giselle Delilah Jonesnak és barátnőjének, Saffie Khannak ajánlotta.

Curtis Jones a kislányával Forrás: Instagram/curtisjr

– Ez volt az eddigi legjobb meccsem. Ez a legjobb dolog, mosollyal az arcomon játszom, ez most egy másfajta öröm – mondta a meccs után Curtis Jones, aki májusban tudatta a világgal, hogy apa lesz. – Ő egy kis csoda, akit csak meg kell etetni, tisztába tenni, aztán vissza is alszik. Nem sok alvást hagytam volna ki miatta, de ennek ellenére bölcs dolog volt, hogy külön aludtam, mert így volt egy kis energiám. Bocsánatot kérek a világ minden apukájától – tette hozza Jones, akinek a párja múlt héten adott életet a kis Giselle-nek.

Curtis Jones statisztikája a Chelsea ellen:

A Liverpool játékosának nyilatkozata után a közösségi oldalakon rengetegen gratuláltak, és sokan meghatónak tartották, hogy a meccs értékelése helyett az apaság örömeiről beszélt.

– Imádtam ezt a Curtis Jones-interjút – írta az X-en az egyik kommentelő.

– Curtis Jones tényleg remek srácnak tűnik. Nem úgy ad interjút, mintha forgatókönyvből olvasná fel, és olyan srácnak tűnik, mint aki megéli a dolgokat – jegyezte meg egy másik Liverpool-szurkoló.

– Curtis Jones elképesztő teljesítményt nyújtott, és még jobb volt a meccs utáni nyilatkozata – írta egy másik drukker.

Curtis Jones, a meccs legjobbja Forrás: X/Liverpool FC

