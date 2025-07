Szalai Attila visszatérése, az elnökről elnevezett stadionban lesz otthon

Szalai Attila visszatér Törökországba. A 47-szeres magyar válogatott védő 2021 januárja és 2023 júniusa között a Fenerbahce játékosa volt, onnan igazolt a Bundesligába. A Hoffenheimnél azonban Szalai alig-alig kapott lehetőséget. A magyar védő kölcsönben játszott a Freiburg, majd a belga Standard Liege mezében is, most pedig ismét kölcsönadta a Hoffenheim. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is kíváncsian figyeli majd, hogy Szalai Attila mennyi lehetőséget kap a Kasimpasa színeiben, amely hazai meccseit a Recep Tayyip Erdogan török elnök nevét viselő stadionban játssza.

A 47-szeres magyar válogatott Szalai Attila a Fenerbahce játékosaként már játszott a Kasimpasa arénájában, amely a török elnök, Recep Tayyip Erdogan nevét viseli (Fotó: Anadolu via AFP/Serhat Cagdas)

Szalai a Fenerbahce játékosaként már játszott ebben az arénában, sőt, 2022 februárjában győztes gólt is szerzett itt.

Szalai Attila: Bundesliga után újra Törökország

Akkoriban Szalai alapember volt a Fenerben, és kirobbanthatatlan volt a magyar válogatott kezdőcsapatából is.

Nem volt meglepetés, hogy 2023 nyarán topligás klub, a német Bundesligában szereplő Hoffenheim vitte el, ott azonban Szalai hamar a kispadra szorult. Nem sült el jól a 2024 tavaszi freiburgi kölcsönjáték sem, aztán idén tavasszal a belga Standard Liege-ben valmivel több szóhoz jutott, mint a két német klubnál, de egyértelmű volt, hogy a Hoffenheim a továbbiakban sem számol vele.