Mi történt Marco Rossi kedvenc középpályásával? A sérülések után bizonytalan a folytatás

Kalmár Zsolt szerződése június 30-án lejárt az Fehérvár FC-nél – amely az előző idény végén kiesett a magyar élvonalból –, így a válogatott labdarúgó szabadon igazolhatóvá vált. A Magyar Nemzet információi szerint a 30 éves játékmester a múlt héten tárgyalóasztalhoz ült a román első osztályból kiesett Sepsi OSK-val, ám végül nem született megállapodás a felek között – így Kalmár továbbra is szabadon igazolható. Értesüléseink szerint a rutinos középpályás jelenleg egyetlen klubbal sem folytat tárgyalásokat és egyénileg készül a 2025/26-os idényre. Cikkünkben utánajártunk, hol folytathatja pályafutását a 36-szoros magyar válogatott játékmester.

Kalmár Zsoltot finoman szólva sem kerülték el a sérülések az elmúlt 5-6 évben. Fotó: Fehérvár FC

Kalmár Zsolt még az EM Sports júniusi jótékonysági partiján beszélt arról, hogy sikeresen elvégezte a rehabilitációt, felépült térdsérüléséből, teljesen egészséges és készen áll az új kihívásokra. Hozzátette: elsődlegesen az NB I-ben szeretné folytatni karrierjét, de nyitott minden megkeresésre, így a külföldi lehetőségeket sem zárja ki.

Hol folytathatja Kalmár Zsolt?

Bár a 30 éves középpályás elsősorban az NB I-ben képzeli el a folytatást, egyelőre kérdéses, talál-e magának csapatot az élvonalban. Talán éppen ez késztette arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön a Sepsivel, amely azonban az előző idény végén kiesett a román élvonalból, így egy esetleges megállapodás esetén is csak a másodosztályban szerepelhetett volna. Mindez pedig felveti a lehetőséget, hogy a 36-szoros válogatott játékos akár a magyar NB II-ben is folytathatja pályafutását – hiszen ha egy román másodosztályú csapat szóba jöhetett, miért ne merülhetne fel egy hazai is?

Nem mellékes szempont az sem, hogy az élvonalbeli keretek már szinte teljesen kialakultak, így felmerül a kérdés: egyáltalán maradt-e olyan NB I-es csapat, ahol reálisan képbe kerülhetne?