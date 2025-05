Sigér Dávidot dicsérte és Bölöni Lászlót is felkereste már a román másodosztályba zuhant klub elnöke

A Sepsi első embere megjegyezte, hogy László Csabával később egyeztetnek majd a jövőről, a játékosok közül pedig kiemelte a Fehérvártól tavaly nyáron igazolt, korábban a Ferencvárossal a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerepelt Sigér Dávidot, akit jó futballistának és személyiségnek tart. Az egyesület vezetője hozzáette, hogy Bölöni Lászlóval is beszélt már, aki „morálisan támogatja a klubot”, és várhatóan a közeljövőben el is látogat hozzájuk.