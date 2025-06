Szoboszlai és az ügynöksége beteg gyerekeken segít és Csepelen ünnepel

Az EM Sports ügynökséghez tartozó labdarúgók közül többen kedden még válogatott színekben léptek pályára: Szoboszlai Dominik például győztes gólt lőtt Azerbajdzsánban. Most következhet a játékosok nyári pihenője, mielőtt a klubjaikhoz visszatérve megkezdik a felkészülést a következő idényre. Ezt a kis pihenőt kihasználva hozták össze őket közös ünnepre a csepeli Gabor M Szoke Studióba.

Immáron két Liverpool-játékos is megjelent az ünnepségen, Szoboszlai Dominik mellett a Puskás Akadémiától az Anfieldre készülő Pécsi Ármin is már a legendás angol klub futballistájának vallhatja magát . Az A-válogatott oszlopos tagjai közül a Bundesligában szereplő Schäfer András és az osztrák Rapid Wient erősítő Bolla Bendegúz is megjelent az EM Sports legismertebb arcaiként.

Szoboszlaiék beteg gyermekeket látogattak meg

A magyar válogatott korábbi csapatkapitánya, jelenlegi stábtagja, Szalai Ádám a saját alapítványát, a Játékidő Alapítványt is képviselte az eseményen, amely az EM Sportsszal összefogva jótékonysági akciót bonyolított le. Ennek keretében 10.725.000 forint adomány gyűlt össze a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Tűzoltó utcai részlege számára.

Szoboszlai, Schäfer, Bolla és Szalai közösen meg is látogatták az említett részleget, ahol az intézményben gyógyuló gyerekek napját igyekeztek szebbé varázsolni.