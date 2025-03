Federer lekörözte Djokovicsot és Nadalt, Serena Williams külön úton jár

Roger Federer és Serena Williams 2022-ben, Rafael Nadal tavaly fejezte be pályafutását, a tenisz XXI. századi legnagyobbjai közül már csak Novak Djokovics küzd az újabb sikerekért a pályán. Bárhogy is alakul Djokovics karrierjének hátralévő része, az már biztos, hogy a pénznyeremények összesítésekor ő zár az élen a négyesből, az üzleti életben azonban egyelőre Roger Federer, Rafael Nadal és Serena Williams is lepipálja a szerbet.

Rafael Nadal, Serena Williams és Novak Djokovics a Grand Slam-győzelmek számát tekintve mind tovább jutott, mint Roger Federer (Fotó: AFP/William West)

A tenisz élen jár abban, hogy egyenlően kezelje a férfi és a női sztárjait, a Grand Slam-tornákon már évek óta azonos pénzdíjat kapnak a két nem képviselői, s a leggazdagabb női sportolók listáján évről évre a teniszezők tolonganak az élmezőnyben.

Mennyit keresett pályafutása során Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovics és Serena Williams?

Ennek ellenére a teljes karrierje össznyereményét nézve Serena Williams elmarad a férfitenisz három ikonjától. Íme, a lista, amelyen a sorrend már nem fog változni, csak a Novak Djokovics neve melletti összeg:

Novak Djokovics ­186 287 619 dollár Rafael Nadal 134 946 100 dollár Roger Federer 130 594 339 dollár Serena Williams 94 816 730 dollár

S ezeknél az összegeknél a szponzori megállapodásoknak köszönhe­tően mindannyian jóval többet kerestek a teniszpályán. A csődbe jutott Boris Becker példáján azonban a közelmúltban is láthattuk: a teniszkarrier során felhalmozott vagyon rossz döntések következtében hamar vészesen megcsappanhat. Federeréket ez a veszély nem fenyegeti.

Djokovics és a tenisz különleges kapcsolata

Bár Novak Djokovics még a teniszkarrierjére is koncentrál, már az üzleti életben is tevékenykedik, jelenlegi becslések szerint a befektetéseivel nagyjából negyvenmillió dollárral bővítette a vagyonát. A szerb a Waterdrop céggel közösen saját táplálékkiegészítőt dobott piacra, többségi tulajdonos lett egy Covid elleni gyógyszert fejlesztő cégben, és a teniszt új szempontból megközelítő és értékelő UTR Sportsba is befektetett.