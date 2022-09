Roger Federer utolsó meccsén olyat tett, amit addig soha

Az első játéknapon Federer búcsúmeccse előtt három egyest is rendeztek Londonban: az idén a Roland Garroson és a US Openen is döntőt játszott Casper Ruud nagy csatában legyőzte Jack Sockot, Sztefanosz Cicipasz simán verte Diego Schwartzmant, míg Alex de Minaur szerezte a többi kontinens csapatának első pontját Andy Murray legyőzésével.

Laver-kupa, pénteki eredmények Ruud (norvég)–Sock (amerikai) 6:4, 5:7, 10-7

Cicipasz (görög)–Schwartzman (argentin) 6:2, 6:1

De Minaur (ausztrál)–Murray (brit) 5:7, 6:3, 10-7

Sock, Tiafoe (amerikai)–Federer, Nadal (svájci, spanyol) 4:6, 7:6, 11-9 Az állás: Európa–Világ 2-2

Borítókép: Roger Federer (jobbra) karrierje utolsó meccse előtt a többi főszereplővel (Fotó: Twitter/Laver Cup)