Sokak szerint Rafael Nadal eladta magát, Szaúd-Arábia megvásárolta őt

– Szaúd-Arábiában óriási a fejlődés, izgatott vagyok, hogy részese lehetek ennek – nyilatkozta Rafael Nadal, miután bejelentették az együttműködését a dúsgazdag arab országgal. – Továbbra is teniszezek, mert szeretem ezt a játékot. De a játékon túlmenően segíteni akarok a sportágnak az egész világon, és Szaúd-Arábiában valódi lehetőségek rejlenek. Ha segíthetek az ütőt megfogni a gyerekeknek, vagy egyszerűen csak fittebbé tenni őket, hogy élvezzék az egészséges életmód előnyeit, akkor boldog leszek.

Rafael Nadal jelenleg sérült, de így is tett egy nagy bejelentést. Fotó: EPA/Jono Searle

A jól hangzó mondatok ellenére mégis rengeteg támadás érte Nadalt a közösségi médiában, ahol a szemére vetik, hogy Szaúd-Arábia nem tiszteli az alapvető emberi jogokat, például elnyomja a nőket.

A női világelső, Nadal jó barátja, Iga Swiatek is megszólalt az ügyben: – Nem tudtam, hogy Nadal erre készül. Ez nem fekete-fehér ügy, nehéz erről beszélnem. Sok pletyka keringett arról, hogy a WTA Finals Szaúd-Arábiába kerülhet. Még mindig várjuk a döntést ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy Szaúd-Arábiában mennyire nehéz a nők élete. De az is nyilvánvaló, hogy ezek az országok politikailag és szociológiailag is változni és fejlődni akarnak. Nem könnyű dönteni. A sok megrendezett esemény kapcsán is terjedtek pletykák a sportmosásról. Nekem semmi közöm Nadal döntéséhez, szövetségi szinten kell dönteni arról, hogy ott játszunk-e vagy sem.

A WTA-döntő szaúdi megrendezéséről a korábbi férfi világelső John McEnroe így nyilatkozott: – A hölgyek ott fogják játszani a WTA-döntőt? Tréfálsz velem? Mert ott olyan jól bánnak a nőkkel? Ez a része számomra nevetséges.

Egy vélemény a sok közül: Nadal eladta magát

„Én voltam eddig a legnagyobb Nadal-rajongó. De most itt sírok a szobámban, mert tudom, hogy Nadal nem az az ember, akit én ismertem. Eladta magát az olajpénzért. Vége. Végeztem vele” – írta a közösségi médiában egy (volt) rajongó.

Másvalaki az Origó cikke szerint arra hívta fel a figyelmet, hogy ha Novak Djokovics lépett volna hasonló útra, a szerbet még keményebb kritika érné.

Azért Nadalt sem kímélik: „Gyerekek, vegyétek már észre, hogy Nadalnak milyen sokba kerülhet az egyedi gyártású, hatmillió angol fontért vásárolt pezsgőfürdős szuperjachtját fenntartani” – írja egy másik hozzászóló.

Nadal a tervek szerint a most zajló Australian Openen részt vett volna a hosszadalmas sérülése után, ám előtte egy ausztráliai tornán újra megsérült. A 37 éves klasszis továbbra sem hagy fel a játékkal, de a jelek szerint már gondol az azt követő életére is.

Borítókép: Rafael Nadal most nem a tenisszel került a középpontba (Fotó: EPA/Jono Searle)