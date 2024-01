Beteg társának ajánlotta Imre Bence a horvátok elleni csodát a kézilabda Eb-n

Bár a horvátok elleni meccs emberének Bartucz László kapust választották meg (nem ok nélkül), ez a cím kijárt volna Imre Bence számára is. – Ez egészen hihetetlen. Két évvel ezelőtt még Fazekas Gergővel együtt ültünk Budapesten az MVM Dome legtetején, hogy onnan szurkoljunk a magyar válogatottnak. Most meg itt vagyunk, és részesei lehetünk valami olyan csodának, amiről az idősebb játékosok is meghatottan beszélnek – nyilatkozta meghatódottan az Origó helyszíni tudósítójának Imre Bence.

Imre Bence hibátlan lőlappal rendelkezik az Eb-n. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A 21 éves játékos édesanyja az egykori válogatott klasszis, az Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó, Kökény Beatrix, édesapja pedig az olimpiai ezüst- és bronzérmes korábbi vívó, Imre Géza. A fiú jó úton jár, hogy szülei nyomdokába lépve a magyar sport ismert alakjává váljon, hiszen ahogy arra az Origó cikke rámutatott, világklasszis teljesítményt nyújtott a Laxness Arénában.

S nemcsak a horvátok ellen, az Eb-n eddig összességében is Imre Bence az egyik meglepetésember: 13 lövés, 13 gól a statisztikája. Jobb aligha lehetne.

– Nem tudom, honnan jött ez az erő, de tényleg fantasztikusak voltunk, mindent megtett a csapat – fogalmazott a meccs után Imre. – Hiába vagyunk fiatalok, nem ijedünk meg a téttől. Ezzel így voltunk a horvátok ellen is. A beteg Szita Zoltánnak ajánlom a győzelmet, mert ő hirtelen ágynak esett, remélem, hogy vissza tud térni. Megyünk tovább nekimegyünk a németeknek is, a húszezer néző nem velünk lesz, de ez sem zavar.

Hogyan tovább?

Legközelebb hétfőn lép pályára a magyar válogatott a középdöntőben a házigazda Németország ellen. A csoport második helyéhez, egyúttal az elődöntő kiharcolásához nem elég a németek elleni bravúr, az osztrákoknak is botlaniuk kellene, hogy megelőzzük őket. Vagy zárásként bravúros siker kell Franciaország ellen az utolsó fordulóban. A magyar válogatott esélyeiről itt írtunk.

Borítókép: Imre Bence és a magyar válogatott szárnyal az Európa-bajnokságon (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)