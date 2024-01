Döntetlen lett a német–osztrák az Eb-n – jó ez nekünk?

Ausztria a hajrában már négy góllal is vezetett Németország ellen, a németek egyenlítettek, de az utolsó percben az osztrákok így is a győzelemért támadhattak. Ám eladták a labdát, helyesebben rosszul passzoltak a jobbszélsőhöz. A németeknek még maradt 15 másodpercük, lett is volna sanszuk, de nem játszották meg az üresen álló beállót, a végén az időn túli szabaddobás már semmit sem ért.

Az osztrákok győzelemként ünnepelték a Németország elleni döntetlent. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A végeredmény tehát Németország–Ausztira 22-22. Ezzel a második forduló után, a Horvátország elleni győzelemnek köszönhetően Magyarország Franciaország mögé, holtversenyben Ausztriával feljött a második helyre a jobb gólkülönbségnek köszönhetően, de a végelszámolásnál az egymás elleni eredmény dönt, ami viszont az osztrákoknak kedvez.