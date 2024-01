Mégis elődöntő lesz ebből? Legyőztük a horvátokat a kézilabda Eb-n!

Bartucz László lett a meccs embere

Bartucz László és Imre Bence szoros versenyt futott a mérkőzés embere címért, végül Bartucz kapta, aki 15 lövést védett, de Imre aligha bánja. Igaz, Izland ellen a másik kapus, Palasics orozta el előle a jutalmat…

Most bánhatjuk igazán az Ausztria elleni szerencsétlen végjátékot. Ám újra elevenen él az elődöntő elérésének reménye. Ehhez csak a házigazda Németországot kell legyőzni hétfőn… A magyar játékosok már így is bizonyították a sportemberi nagyságukat, nem csak az ellenfelet, önmagukat is legyőzték.

Íme, csak egy Bartucz bravúrjaiból:

Férfikézilabda Európa-bajnokság, középdöntő, 2. forduló, I. csoport:

Magyarország–Horvátország 29-26 (14-13)

Köln, v.: Lah, Sok (szlovénok)

Lövések/gólok: 48/29, illetve 46/26

Gólok hétméteresből: 4/3, illetve 2/2

Kiállítások: 8, illetve 12 perc

Magyarország: Bartucz – Bodó 5, Lékai 4, Bánhidi 2, Sipos 1, Ancsin 3, Imre 7, cserék: Bóka 2, Ligetvári, Fazekas 3, Hanusz, Máthé 1, Ilic 1

A csoport szombati első mérkőzésén: Franciaország–Izland 39-32. Este 20.30-tól: Németország–Ausztria

Borítókép: Imre Bence hét lövésből hét gólt szerzett, oroszlánrészt vállalt a horvátok legyőzéséből (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)