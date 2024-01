Pszichológus is segített neki, kinn van a gödörből, Bodó Richárd mégsem boldog

A fáradtság egyre fontosabb faktor

Bodó arról is beszélt, hogy a torna előrehaladtával a fáradtság egyre fontosabb faktor. A sokat emlegetett rotáció ezért lehet fontos. Chema Rodriguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya eddig nem zsigerelte ki a játékosait. Balátlövőben Szita Zoltánra eddig nagyobb szerep hárult, de Bodó bizonyította, lehet rá számítani. Irányítóban Hanusz Egon és Fazekas Gergő is bevethető, jobbátlövőben Ancsin Gábor, Ilics Zorán és váltogatja egymást, s Rosta Miklós személyében Bánhidi Bencének is klasszis helyettese van.

– Ez egy kőkemény torna, rajtunk is előbb vagy utóbb kiütközik, hogy elfáradunk. Az osztrákok ellen nagyon rossz napunk volt. Nagyon remélem, hogy szerzünk még pontot, nincs rajtunk nyomás, neki kell menni a horvátoknak, nem kell félni tőlük. Nagyon remélem, hogy tudunk még meglepetést okozni ezen a tornán, s a horvátok elleni meccsen is hozzá tudom tenni a magamét – tekintett előre Bodó Richárd.