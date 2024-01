Bartucz? Bodó? Imre Bence? A szövetségi kapitány sem tudott választani

Bartucz László 2015-ben mutatkozott be a válogatottban, szerepelt már világversenyen, a 2016-os Eb-n, de Fazekas Nándor, Mikler Roland árnyékából igazából sohasem tudott kitörni. Harminckét évesen aztán eljött az élete lehetősége, a most zajló Európa-bajnokságon Palasics Kristóf mellett, mögött ő lett a magyar kézilabda-válogatott második számú kapusa. Aztán ennél is előrébb lépett: szombat este a Horvátország elleni középdöntős meccsen eljött élete lehetősége, amiből élete mérkőzése lett.

Bartucz László lett a meccs embere. Forrás: EHF

Bartucz végig szenzációsan védett, amit mi sem mutat jobban, egyetlen percre, sőt még egy hetesre sem váltotta őt Palasics. Pedig Bartucz éppenséggel kérhetett volna cserét, a második félidőben egy szerencsétlen mozdulatnál kifordult az ujja, talán el is tört, ez majd később derül ki. Hősies szerepet vállalt a 29-26-os győzelemből.

– Kicsit meglepett, hogy engem jelöltek kezdőkapusnak, nem számítottam erre. Kontrolláltuk a meccset, nagyon boldog vagyok, hogy tudtam segíteni a csapatnak. Megnéztük őket videón, a védekezésünk annyira jól működött, hogy nekem elég volt csak belépni a sávokba. Döbbenetes érzés volt mindez. A mi játékunk a védekezésből és a kapusteljesítményből indul. Ez az alapja mindennek – nyilatkozta Bartucz az Origónak szerényen a meccs után.

Imre Bence nem tud hibázni

Imre Bence az első két mérkőzésünkön Montenegró és Szerbia ellen a keretbe sem került be, Izland ellen aztán négy góllal debütált az Európa-bajnokságon, azóta kihagyhatatlan, a horvátoknak hét gólt dobott, jelenleg 13 kísérletből 13 gólnál tart, azaz még nem hibázott lövést az Eb-n. Ő a másik véglet, 21 évesen hirtelen klasszissá érett…

– Nem tudom, honnan jött ez az erő, de tényleg fantasztikusak voltunk, mindent megtett a csapat. Hiába vagyunk fiatalok, nem ijedünk meg a téttől. Ezzel így voltunk a horvátokkal is. A beteg Szita Zoltánnak ajánlom a győzelmet, mert ő hirtelen ágynak esett, remélem, vissza tud térni. Az, hogy Bartucz Laci így védett ma, nem semmi. Mindent együtt tudunk elérni. Megyünk tovább, nekimegyünk a németeknek, 20 ezer néző nem velünk lesz, de ez sem zavar – értékelt Imre Bence az Origónak.