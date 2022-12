Boris Becker pénzzé teszi sokkoló börtönélményeit

Boris Becker nyolc hónap után szabadult a börtönből, ám egyben az Egyesült Királyság területét is el kellett hagynia, kitoloncolták Németországba. A hatszoros Grand Slam-bajnok teniszező a Sat 1 német televíziónak adott interjújában sokkoló élménybeszámolót tartott a börtönben töltött hónapjairól, és más platformokon is megosztja majd tapasztalatait a világgal. Mindeközben pedig bízik benne, hogy a tenisz is visszafogadja.

Boris Becker ismét sokat szerepelhet a képernyőn (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/FRANK HOERMANN/SVEN SIMON)

Miért került börtönbe Boris Becker?

A németek korábbi teniszsztárjának idén áprilisban kellett börtönbe vonulnia, amiért megsértette a brit csődeljárási törvényt. Becker nagyjából két és fél millió font értékű vagyont titkolt el, hogy ne kelljen visszafizetnie adósságait.

Becker korábban, Németországban már kapott felfüggesztett börtönbüntetést, amiért adóköteles jövedelmét eltitkolta, ez is közrejátszott abban, hogy a londoni bíróság letöltendő szabadságvesztésre ítélte.