Show vagy a tenisz megcsúfolása? Djokovicsék vegyes párosban csapnak össze a US Openen

A szervezők bejelentése szerint a világ tíz legjobb női és férfi teniszezőjéből egyaránt kilencen ott lesznek az idei US Open vegyes páros mezőnyében. Az egyetlen hiányzó a férfiaknál Holger Rune, míg a nőknél a 2023-as egyéni bajnok, Coco Gauff – bár utóbbi még kaphat szabadkártyát, ha jelzi indulási szándékát. A rendhagyó viadalt augusztus 19-én és 20-án, tehát a US Open augusztus 24-i, hivatalos rajtja előtt, a US Open Fan Week (szurkolói hét) keretében rendezik meg a Billie Jean King Nemzeti Teniszközpontban. A nevezéshez a szervezők azzal is igyekeztek kedvet csinálni, hogy a győztes egymillió dolláros pénzdíjban részesül.

Novak Djokovicsnak a US Open vegyes páros versenyébe nem kell belefeszülnie. Show lesz. Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Soha nem látott sztár- és nemzeti vegyes párosok a US Openen

A duók között találhatunk sztárpárosokat, mint például Emma Navarro és Jannik Sinner, vagy éppen Carlos Alcaraz az angolszász világban nagyon népszerű Emma Raducanuval indul, de vannak nemzeti párosok is, mint például az amerikai Jessica Pegula és Tommy Paul, illetve Madison Keys és Frances Tiafoe, az orosz Mirra Andrejeva és Danyiil Medvegyev vagy éppen a szerb Olga Danilovics és Novak Djokovics.

Íme a 16 páros.

Emma Navarro – Jannik Sinner

Cseng Csin-ven – Jack Draper

Jessica Pegula – Tommy Paul

Jasmine Paolini – Lorenzo Musetti

Elena Rybakina – Taylor Fritz

Mirra Andrejeva – Danyiil Medvegyev

Madison Keys – Frances Tiafoe

Arina Szabalenka – Grigor Dimitrov

Iga Swiatek – Casper Ruud

Paula Badosa – Sztefanosz Cicipasz

Emma Raducanu – Carlos Alcaraz

Belinda Bencic – Alexander Zverev

Olga Danilovics – Novak Djokovics

Taylor Townsend – Ben Shelton

Sara Errani – Andrea Vavassori

Oszaka Naomi – Nick Kyrgios

Lebonyolítás, kiemelések, szabadkártyások

Mivel a versenyt két napba kell belesűríteni, és persze a látvány mindennél fontosabb, speciális szabályok szerint bonyolítják le a viadalt.

A döntőig minden meccs két nyert szettig tart

A szettek négy játékig mennek

40-40-nél hirtelen halál pont dönt

4-4-nél rövidítés következik

Döntő szett helyett 10 pontos meccstiebreak jön

A fináléban annyi a változás, hogy a klasszikus, hat játékig tartó szetteket játszanak, szintén 10 pontos tiebreakkel a harmadik szett helyett.

A mezőnyből nyolc páros automatikus kvalifikációt kap az egyéni ranglistás helyezések alapján. A fennmaradó nyolc helyet szabadkártyával töltik fel, így jelen állás szerint olyan nevek is csak így kerülhetnek be, mint Emma Raducanu, Carlos Alcaraz, Novak Djokovics, illetve a címvédő olasz duó, Errani és Vavassori.

Carlos Alcaraz: Nagyon izgatott vagyok

Carlos Alcaraznak, a 2022-es US Open egyéni bajnokának nagyon tetszik a kezdeményezés.

– Nagyon izgatott vagyok. Szerintem fantasztikus lesz. Remek ötlet volt a szervezőktől. Nyerni szeretnénk, de egyértelműen nagyon-nagyon szórakoztató lesz – mondta Alcaraz, miután megnyerte nyitómérkőzését Queen’s Clubban.