Federer a helyszínen nézhette Djokovics szenvedését, de inkább a telefonját bújta

Roger Federer rekordjai közül sokat már megdöntött Novak Djokovics, Wimbledonban viszont még a svájci a csúcstartó. A 2022-ben visszavonult Federer nyolcszor, Djokovics eddig hétszer nyerte meg a férfi egyest a füves pályás Grand Slam-tornán. Federer a visszavonulása óta is rendszeres vendég Wimbledonban, ezúttal is a centerpálya királyi páholyában kapott helyet, ahol elsőként Novak Djokovics és Alex de Minaur összecsapását figyelhette, bár vélhetően jobban örült volna, ha a szervezők honfitársa, Belinda Bencic meccsét is a centerpályára teszik.

Novak Djokovics újra Roger Federer rekordjára hajt, idén nyolcadszor lenne Wimbledon bajnoka, Alex de Minaur ellen szetthátrányból fordított (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Djokovics borzasztóan kezdett, De Minaur ellen az első szettben esélye sem volt, 6:1-gyel került előnybe az ausztrál.

Miért nézte Federer a telefonját Djokovics meccse helyett?

Federert többször is megmutatta a kamera régi riválisa meccsén. A svájci teniszlegenda azonban sokszor a pálya és Djokovics korai szenvedése helyett a telefonját figyelte a feleségével együtt.

Az 1-es pályán ugyanis Djokovicsék meccsével párhuzamosan játszott Federerék honfitársa, Belinda Bencic.

Tokió olimpiai bajnoka idén tért vissza a szülési szabadságból, s 2021 óta először jutott Grand Slam-negyeddöntőbe, miután két szoros játszmában nyert az orosz Jekatyerina Alekszandrova ellen.

Djokovics feljavult De Minaur ellen

Mindeközben a centerpályán Djokovics a második játszma elején brékelt, aztán viszont elveszítette a 18 perces adogatójátékát. Két éve, szintén Wimbledonban, a Carlos Alcaraz elleni döntőben is elbukott egy hasonlóan hosszú játékot, s talán abban úszott el Djokovics 2023-as naptári Grand Slamje.