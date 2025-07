Babos Tímea már négy győzelemnél jár Wimbledonban

Babos Tímea már a Roland Garroson is indult női és vegyes párosban is, de a párizsi Grand Slam-versenyen csak az előbbi számban tudott meccset nyerni. A wimbledoni tenisztorna jobban alakul neki: Babos Tímea női párosban és vegyes párosban is két-két meccset nyert már, a második héten is pályára léphet mindkét versenyszámban.

Wimbledonban a horvát Mate Pavic játszik vegyes párost Babos Tímea oldalán, már negyeddöntősök a Grand Slam-tornán (Fotó: AFP/Tiziana Fabi)

Babos Tímea női párosban a brazil Luisa Stefani oldalán játszik, míg vegyes párosban a horvát Mate Pavic a partnere.

Mindkét duó kiemelt, azaz Babos ezek alapján a papírformát érvényesítette két-két győzelmével. Ugyanakkor vegyes párosban nagyon nehéz papírformáról beszélni, ezt a számot csak a Grand Slam-tornákon rendezik meg, s a US Open döntése ebből a szempontból csak tovább ront a vegyes páros helyzetén.