Meccs közben sírta el magát a megkéselésétől rettegő botrányhős

Az év harmadik Grand Slam-tornáján a nőknél a 13. helyen kiemelt amerikai Amanda Anisimovának mindössze 45 percre volt szüksége ahhoz, hogy két 6:0-s szettben győzzön Julija Putyinceva ellen. A Wimbledonban tavaly nyolcaddöntős kazah játékos az elmúlt időszakban egy labdaszedő lány megalázásával, majd a Maria Sakkari elleni heves szóváltásával került be a hírekbe, most azonban egészen más okból történt mindez. A sima vereségét az is magyarázhatta, hogy már a mérkőzés elejétől kezdve rettegésben volt: a székbírónál arra panaszkodott, hogy vezessék ki az egyik, elmondása szerint „veszélyes” és „őrült” nézőt, aki egy adogatójátéka közben zaklatta őt. Putyinceva attól tartott, hogy az illető meg fogja őt késelni, ezért nem akarta folytatni a játékot. A biztonságiak végül intézkedtek, de a kazah teniszező nem került jobb állapotba, és az utolsó térfélcserénél a törülközőjébe temetkezve el is sírta magát.

Boulter (jobbra) a Badosa elleni sikerrel sorozatban az ötödik évben nyert meccset a wimbledoni tenisztornán (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

Badosa és párja, Cicipasz is kiesett a wimbledoni tenisztornán

A női verseny legnagyobb hétfői meglepetése a kilencedikként rangsorolt spanyol Paula Badosa kiesése volt, akit a hazai közönség örömére Katie Boulter múlt felül.

A fordulatos mérkőzésen Boulter könnyedén nyerte az első játszmát, Badosa hasonlóan simán a másodikat, majd a döntő szettben ismét a brit bizonyult jobbnak, egy 5:4-nél produkált brékelésnek is köszönhetően.

Érdekesség, hogy a teniszvilág három sztárpárja közül kettőnek a női tagja játszott egymás ellen, hiszen Boulter a világranglistán 11. Alex de Minaur jegyese, míg Badosa a 2019-es világbajnok Sztefanosz Cicipasz barátnője (a harmadik ilyen ismert párost a Bondár Annát búcsúztató Elina Szvitolina és Gael Monfils alkotják).

A görög Cicipasz nem mellesleg párjához hasonlóan kiesett hétfőn, a korábban Melbourne-ben és Párizsban is Grand Slam-döntős játékosnak két szett után, hátsérülés miatt kellett feladni a francia Valentin Royer elleni összecsapását. A 26 esztendős, 24. kiemelt játékos idén eddig csak egy GS-mérkőzést tudott megnyerni, a tavalyi Roland Garros-negyeddöntője óta pedig összesen kettőt, így elképzelhető, hogy a US Openen már nem lesz kiemelt.

Cicipasz a sérülésének is köszönhetően nagyon rossz időszakot él meg (Fotó: Anadolu/Ray Tang)

Cicipasz a kiesését követő sajtótájékoztatón a hónapok óta érvényben lévő sérülésére hivatkozva már arról beszélt, hogy

ha nem javul a helyzet, akkor hamarosan meg kell fontolnia a visszavonulást.

Mint elmondta, „ha ez így megy tovább, nincs értelme folytatni. Egy bizonyos ponton van egy határ, szóval a következő néhány hónapban mindenképpen meg kell kapni a végső választ arra, hogy képes vagyok-e még jó dolgokra vagy sem”.