A magyar teniszező drámája eltörpül Carlos Alcaraz meccse mellett Wimbledonban

Bondár Anna nem tudta borítani a papírformát a wimbledoni teniszbajnokság első napján, és a Roland Garros után ismét Elina Szvitolina ellen szenvedett vereséget. A legmagasabban rangsorolt magyar női teniszező egy óra alatt kikapott, mindössze négy gémet tudott elhozni a háromszoros GS-elődöntös ukrán ellen. Pár órával később a másik főtáblás magyar női játékos, Gálfi Dalma következett, aki már negyedszer volt ott a wimblendoni első fordulóban, és idáig egyszer sem kapott ki.

Gálfi Dalma brit versenyző ellen lépett pályára Wimbledonban az első körben Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi

Harriet Dart, Gálfi ellenfele még áprilisban került be a hírekben, no nem tornagyőzelem miatt. A Rouen Open első fordulójában a brit versenyző jelezte a bírónak, hogy az ellenfele nagyon büdös, és használjon dezodort. Dart egyébként később belátta, hogy hibázott, és a közösségi médiában elnézést kért.

Gálfi Dalma megnyerte az első meccsét Wimbledonban

A magyar teniszező jól kezdett a szabadkártyás brit Harriet Dart ellen, 1:1-nél brékelt is, azonban a 28 éves ellenfele ezután megrázta magát. Dart 3:3-nál elvette Gálfi adogatását, majd a következő három gémet nagyon simán nyerte meg, adogatóként egy pontot sem adott a magyar versenyzőnek. A második játszma kísértetiesen hasonlóan indult, mint az előző, csak most a harmadik gémben Gálfi adogatása lett oda. A folytatásban sorra jöttek a brékek, további három követett, majd Gálfi egy maratoni labdamenet végén hozta a saját kezdését (4:3). Ez pedig kulcs volt, a következő két gémet is megnyerte, jöhetett a mindent eldöntő szett.

Az utolsó játszmában már-már úgy nézett ki, hogy rövidítés lesz, de Gálfi a legfontosabb pillanatban, 5:5-nél elvette a brit adogatását, majd a negyedik meccslabdáját beütötte, így bejutott a legjobb 64 közé a magyar versenyző, ahol a 21. helyen kiemelt brazil, Beatriz Hadded Maia következik.

Egy 38 éves veterán tréfálta meg kis híján Carlos Alcarazt

A wimbledoni nyílt teniszbajnokság előtt a férfiak egyik legnagyobb esélye volt a Roland Garrost pár hete bezsebelő, azóta is bombaformában teniszező Carlos Alcaraz. A spanyol az első körben a 38 éves, az ATP-világranglistán a 138. Fabio Fogninival találkozott, és a centerpálya egy sokáig emlékezetes meccsel rúgta be az ajtót.

Alcaraz már rögtön az első játszmában megszenvedett az olasz ellen: a világranglistán második teniszező négyszer is kettős hibát ütött, de 5:5-nél elvette ellenfele adogatását, így 54 perc alatt, ha nehezen is, de hozta az első szettet. A második felvonás viszont már Fogninié volt rövidítés után, Alcaraz sokat hibázott, a tiebrékben a 38 éves veteránnak négy meccslabdája is volt.

Carlos Alcaraznak feladta a leckét rendesen a 38 éves Fognini Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Alcaraz az elvesztett második játszma után sem lett magabiztos, Fognini hatalmasat küzdött, de 7:5-re csak hozta ezt a menetet a spanyol. A következőben a kétszeres Wimbledon-győztes hiába vezetett 2:1-re, utána, ami csak lehetett, az elromlott – máshogy mondva Fognini szárnyalt. 6:2 az olasznak, döntő szett, a felek pedig több mint négy órája játszottak már.

Több mint négyórás meccs, de a papírforma nem borult

A 22 éves spanyol javára itt viszont már kijött a korkülönbség, Alcaraz erőből hozta a mindent eldöntő játszmát, és az sem zökkentette ki, hogy rövid időre félbeszakadt az első fordulós meccs, miután a rekordhőségben (32 fok) az egyik néző rosszul lett, szerencsére az orvosok időben értek oda, így tragédia nem történt.

A meccs után nemcsak a közönség, hanem Alcaraz is megtapsolta Fogninit, akinek emlékezetesre sikeredett az utolsó mérkőzése a füves Grand Slam-tornán. Nagy kérdés, hogy az elmúlt két évben győztes Alcarazból mennyit vett ki ez a négy és félórás meccs, a második fordulóban könnyebb meccs várhat rá a brit Oliver Tarvet következik, a világranglistán 733. versenyző selejtezős úton kvalifikálta magát a tornára.