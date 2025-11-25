A finn klasszisok közül egy kecskeméti is támadja a magyarokat

Ha a FIBA szakértőjére hallgatunk, akkor muszáj derűlátónak lennünk. A nemzetközi szövetség embere szinte ódákat zeng a magyar férfiválogatott több játékosáról, ami növelheti az önbizalmat a pénteken kezdődő világbajnoki selejtezők előtt. Szükség is van erre a lelki támogatásra, hiszen a csapat rendkívül erős csoportba került, benne az olimpiai ezüstérmes franciákkal, az Európa-bajnoki negyedik finnekkel és a belgákkal.

A férfiválogatott egyik legnagyobb erőssége Somogyi Ádám Fotó: Fiba.com

Ugyanakkor a FIBA elemzője úgy vélekedett, hogy Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese is nehéz ellenfél lehet bárki számára. „Két valódi, 20 pont feletti átlagra képes dobójuk is van Vojvoda Dávid és Perl Zoltán személyében, ott van Nate Reuvers és Golomán György magassága és atletikussága, valamint Benke Szilárd gyors kezei, amelyek valószínűleg a lopott labdák statisztikájának élére repítik majd őt az aktuális kvalifikációs időszak után.

De aki igazán letette a névjegyét mint Magyarország következő nagy reménysége, az Somogyi Ádám. A képzett irányító 25 éves, és elképesztő gólpasszokat osztogat nap mint nap a magyar bajnokságban,

meccsenkénti 10-es átlaggal. Az utóbbi hét mérkőzéséből haton is 10 vagy annál több gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve.”

A férfiválogatott nagyon nehéz ellenfeleket kapott

A FIBA összeállította a selejtezőn részt vevő országot erősorrendjét, és ebben a magyar válogatott a 21. helyre került. Az esélyeket jól mutatják meg a számok: Franciaország ezen a listán az 5., Finnország a 7., Belgium pedig a 24. Ezek közül csak a belgák hátrébb sorolása meglepő, ők ugyanis a legfrissebb világranglistán a 35. helyen állnak, a mieink pedig a 48. pozícióban szerénykednek. Óvatosan kell tehát bánni azokkal a vélekedésekkel, hogy a franciák és a finnek ellen nincs keresnivalónk, elég a belgák elleni párharcot összesítésben megnyerni, és harmadikként továbbjutunk a selejtezők második körébe – Belgium cseppet sem lebecsülendő ellenfél.

Most pénteken, november 28-án a finnek ellen kezdődik meg a sorozat Szombathelyen, majd hétfőn Belgiumban folytatódik, a többi selejtezőre pedig jövőre kerül sor.

Az ellenfélről mindent elmond, hogy a szeptemberi Európa-bajnokságon többek között a Nikola Jokiccsal felálló szerbeket legyőzve végeztek a negyedik helyen.

A legnevesebb és legjobb finn kosaras, Lauri Markkanen, az NBA-ben szereplő Utah Jazz játékosa éppen a klubkötelezettségei miatt nem jön el Szombathelyre, ám a finn válogatott kerete nélküle is roppant erős. Euroligás kosarasok is találhatók benne, a zömük a kontinens topbajnokságaiban keresi a kenyerét, de helyet kapott a finneknél a Duna Aszfalt Kecskemét játékosa, Ilari Seppala is.