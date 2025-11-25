Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

magyar válogatottkosárlabdaGasper Okorn

A finn klasszisok közül egy kecskeméti is támadja a magyarokat

Kosárlabdában most következnek a világbajnoki selejtezők. A férfiválogatott pénteken Szombathelyen rajtol, és az ellenfele az Európa-bajnokságon negyedik helyen végzett Finnország lesz, jövő hétfőn pedig Belgiumban lép fel. Gasper Okorn több poszton is változtatott az augusztusi előselejtezőkhöz képest, és bár tudja, a rajton a finnek jóval esélyesebbek, reméli, hogy hazai pályán nyerni tud a csapata.

Pajor-Gyulai László
2025. 11. 25. 16:48
Egy látványos pillanat a magyar kosárlabda férfiválogatott egyik meccséről, most a világbajnoki selejtezpk következnek. Fotó: fiba.com
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha a FIBA szakértőjére hallgatunk, akkor muszáj derűlátónak lennünk. A nemzetközi szövetség embere szinte ódákat zeng a magyar férfiválogatott több játékosáról, ami növelheti az önbizalmat a pénteken kezdődő világbajnoki selejtezők előtt. Szükség is van erre a lelki támogatásra, hiszen a csapat rendkívül erős csoportba került, benne az olimpiai ezüstérmes franciákkal, az Európa-bajnoki negyedik finnekkel és a belgákkal.

A férfiválogatott egyik legnagyobb erőssége Somogyi Ádám
A férfiválogatott egyik legnagyobb erőssége Somogyi Ádám Fotó: Fiba.com

Ugyanakkor a FIBA elemzője úgy vélekedett, hogy Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese is nehéz ellenfél lehet bárki számára. „Két valódi, 20 pont feletti átlagra képes dobójuk is van Vojvoda Dávid és Perl Zoltán személyében, ott van Nate Reuvers és Golomán György magassága és atletikussága, valamint Benke Szilárd gyors kezei, amelyek valószínűleg a lopott labdák statisztikájának élére repítik majd őt az aktuális kvalifikációs időszak után. 

De aki igazán letette a névjegyét mint Magyarország következő nagy reménysége, az Somogyi Ádám. A képzett irányító 25 éves, és elképesztő gólpasszokat osztogat nap mint nap a magyar bajnokságban,

meccsenkénti 10-es átlaggal. Az utóbbi hét mérkőzéséből haton is 10 vagy annál több gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve.”

A férfiválogatott nagyon nehéz ellenfeleket kapott

A FIBA összeállította a selejtezőn részt vevő országot erősorrendjét, és ebben a magyar válogatott a 21. helyre került. Az esélyeket jól mutatják meg a számok: Franciaország ezen a listán az 5., Finnország a 7., Belgium pedig a 24. Ezek közül csak a belgák hátrébb sorolása meglepő, ők ugyanis a legfrissebb világranglistán a 35. helyen állnak, a mieink pedig a 48. pozícióban szerénykednek. Óvatosan kell tehát bánni azokkal a vélekedésekkel, hogy a franciák és a finnek ellen nincs keresnivalónk, elég a belgák elleni párharcot összesítésben megnyerni, és harmadikként továbbjutunk a selejtezők második körébe – Belgium cseppet sem lebecsülendő ellenfél.

Most pénteken, november 28-án a finnek ellen kezdődik meg a sorozat Szombathelyen, majd hétfőn Belgiumban folytatódik, a többi selejtezőre pedig jövőre kerül sor. 

Az ellenfélről mindent elmond, hogy a szeptemberi Európa-bajnokságon többek között a Nikola Jokiccsal felálló szerbeket legyőzve végeztek a negyedik helyen.

 A legnevesebb és legjobb finn kosaras, Lauri Markkanen, az NBA-ben szereplő Utah Jazz játékosa éppen a klubkötelezettségei miatt nem jön el Szombathelyre, ám a finn válogatott kerete nélküle is roppant erős. Euroligás kosarasok is találhatók benne, a zömük a kontinens topbajnokságaiban keresi a kenyerét, de helyet kapott a finneknél a Duna Aszfalt Kecskemét játékosa, Ilari Seppala is. 

Ilari Seppala a Kecskemét talán legjobb játékosa, most a magyarok ellen játszhat  Fotó: BAON/Bús Csaba

– Kemény csoportba kerültünk Franciaország, Finnország és Belgium mellé, de a célunk az, hogy az első három hely valamelyikén végezzünk és továbbjussunk – mondta Gasper Okorn magyar szövetségi kapitány a bb1.hu szakportálnak. – Emellett változtattunk a keret összetételén is az augusztusi előselejtezőkhöz képest, lépésről lépésre építjük a csapatot. Nagyjából tizennyolc-húsz játékosban gondolkodtam összesen, jelen helyzetben ez a realitás. Mint mindig, most is szeretnék lehetőséget adni azoknak, akik megérdemlik. Ilyen volt idén Pallai Tamás vagy Cseh Botond, most pedig Flasár Zalán és Filipovity Péter. Szeretnénk a fiatalokat is beépíteni, mert szükség lesz rájuk a jövőben.

Meg akarják nyerni a meccset

A szövetségi kapitány elmondta, a finnek már most is erősek, folyamatosan fejlődnek, az Európa-bajnokságon megmutatták erejüket, de ettől még a magyar válogatott nem felemelt kézzel megy ki a szombathelyi parkettre.

– Az biztos, hogy kemény feladat vár ránk, de ha sikerül megvalósítanunk a tervünket támadásban és védekezésben, és kellő energiával, fókuszáltan kosárlabdázunk, akkor nincs mitől tartanunk, főleg hazai pályán. A célunk egyértelmű: meg akarjuk nyerni a meccset! 

A keddi sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy Maronka Zsombor és Váradi Benedek ezúttal miért nem kapnak szerepet, a szlovén edző kifejtette: noha bízik az említett két játékosban és jó velük a kapcsolata, meglátása szerint az utóbbi időben nem játszottak eleget klubcsapatukban, így jelenleg nincsenek olyan felkészültségi szinten, amilyenre a válogatottban való szerepeltetésükhöz szükség lenne. Somogyi Ádámtól – akit korábban hasonló okokból nem hívott be a válogatottba – és társaitól viszont sokat vár, az irányító ugyanis jó formában van és jól játszik.

A magyar válogatott kerete: Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Filipovity Péter (Kometa-KVGY Kaposvári KK), Flasár Zalán (Sopron KC), Golomán György (Hiopos Lleida, Spanyolország), Lukács Norbert (BC Nizsnyij Novgorod, Oroszország), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Pallai Tamás (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Nate Reuvers (Valencia Basket, Spanyolország), Somogyi Ádám (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Tanoh Dez András (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár) 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.