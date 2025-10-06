A Karcsú Jézus nemet mondott Amerikára, az Eb tinisztárja az Euroligában tépné le a gyűrűket

Mindössze néhány nappal az Euroliga-idény kezdete előtt a Partizan Belgrád bejelentette, hogy hároméves szerződést kötött a 210 cm magas finn kosárlabdázóval, a Karcsú Jézus becenéven ismert Miika Muurinennel, aki az Európa-bajnokság legfiatalabb játékosaként atletikusságával és hihetetlen zsákolásaival kápráztatta el a szurkolókat mérkőzésről mérkőzésre a történelmi eredményt elérő finn válogatott tagjaként. Finnország legújabb sportcsillagáról az egész torna alatt lerítt, hogy egy pillanatig sem kételkedik magában.

A Karcsú Jézus, azaz Miikka Muurinen palánkszaggató zsákolásaival sok szurkolót szerzett a finn csapatnak. Fotó: FIBA/Basketball

Muurinen senkitől sem félt

Azért a csapattárs és a finnek legjobb játékosaként ismert Lauri Markkanen mellett a szlovénok NBA-sztárját, Luka Doncicot, a törökök új császárát, Alperen Sengünt, a szerbek világklasszis játékosát, Nikola Jokicsot és a Görög Szörnyként ismert Jánisz Antetokúnmpót is felvonultató mezőnyben egy ismeretlen 18 éves finn játékosnak nem volt egyszerű a címlapra kerülnie úgy, hogy még egyetlen egyetemi meccsen sem lépett pályára. Ennek ellenére a finnek csiszolatlan gyémántja nemhogy megijedt volna a rivaldafénytől, hanem határtalan önbizalommal és magabiztossággal játszott, olykor még a sokat tapasztalt NBA-sztárokat is meglepve. Bár a görögök elleni bronzmérkőzésen nem tudott győzni Finnország, a tinédzser Muurinen az északiak utolsó tétmeccsén is megmutatta, hogy senkitől nem ijedt meg a kontinenstornán.

A második negyed harmadik percében egy szerzett labda után óriásit homorítva zsákolt hatalmasat, majd a gyűrű megcibálása után meredten bámult a görögök NBA-szupersztárjára, a Milwaukee Bucks 211 cm magas játékosára, Jánisz Antetokúnmpóra.

A világosbarna hajú, szintén 211 cm magas és mindössze 93 kilós Muurinen feltűnő jelenség volt az Eb-n, ráadásul a több mint két méteres karfesztávjával olyan volt, mintha egy szárnyait kitáró sasmadár emelkedett volna a levegőbe.

A jobb karját és nyakát díszítő feltűnő tetoválásokról nem is beszélve.

Miikka Muurinen az egyik legfőbb látványossága volt a finn csapatnak a kosárlabda-Eb-n. Fotó: FIBA/Basketball

– Miikka mindig otthon gyakorolta a zsákolásokat, sőt, még a fürdőszobaajtónkra is szereltünk egy kisebb gyűrűt. Később az udvarunkon is kialakítottunk egy kis pályát járólapokkal.

Miikka mindig a trambulin alá tolta a kosarat, hogy tudjon zsákolni. Mindig is égett benne a vágy arra, hogy nagyokat zsákoljon

— mesélte Miikka Muurinen anyja, Jenni Laaksonen a kezdetekről.