A Karcsú Jézus nemet mondott Amerikára, az Eb tinisztárja az Euroligában tépné le a gyűrűket

A férfi kosárlabda Európa-bajnokság egyik legnagyobb meglepetését Finnország szolgáltatta, az északiak történetük legjobb eredményét elérve az elődöntőig meneteltek a kontinenstornán. A finn együttes szórakoztató és látványos játékának legfőbb motorja a Karcsú Jézus becenévvel illetett Miikka Muurinen volt, a mindössze tizennyolc éves kosaras óriási zsákolásaival eksztázisba hozta a nézőket. Nem véletlen, hogy az összes amerikai egyetem szerette volna leigazolni a félelmet nem ismerő ifjú tehetséget, aki azonban egyelőre marad Európában, és minden idők legsikeresebb európai edzője, a kilencszeres Euroliga-győztes Zeljko Obradovics keze alatt akar továbbfejlődni.

Perje Sándor
2025. 10. 06. 5:40
Nagy jövő áll Miikka Muurinen előtt
Nagy jövő áll Miikka Muurinen előtt Forrás: FIBA/Basketball
Mindössze néhány nappal az Euroliga-idény kezdete előtt a Partizan Belgrád bejelentette, hogy hároméves szerződést kötött a 210 cm magas finn kosárlabdázóval, a Karcsú Jézus becenéven ismert Miika Muurinennel, aki az Európa-bajnokság legfiatalabb játékosaként atletikusságával és hihetetlen zsákolásaival kápráztatta el a szurkolókat mérkőzésről mérkőzésre a történelmi eredményt elérő finn válogatott tagjaként. Finnország legújabb sportcsillagáról az egész torna alatt lerítt, hogy egy pillanatig sem kételkedik magában.

A Karcsú Jézus, azaz Miikka Muurinen palánkszaggató zsákolásaival sok szurkolót szerzett a finn csapatnak.
A Karcsú Jézus, azaz Miikka Muurinen palánkszaggató zsákolásaival sok szurkolót szerzett a finn csapatnak. Fotó: FIBA/Basketball

Muurinen senkitől sem félt

Azért a csapattárs és a finnek legjobb játékosaként ismert Lauri Markkanen mellett a szlovénok NBA-sztárját, Luka Doncicot, a törökök új császárát, Alperen Sengünt, a szerbek világklasszis játékosát, Nikola Jokicsot és a Görög Szörnyként ismert Jánisz Antetokúnmpót is felvonultató mezőnyben egy ismeretlen 18 éves finn játékosnak nem volt egyszerű a címlapra kerülnie úgy, hogy még egyetlen egyetemi meccsen sem lépett pályára. Ennek ellenére a finnek csiszolatlan gyémántja nemhogy megijedt volna a rivaldafénytől, hanem határtalan önbizalommal és magabiztossággal játszott, olykor még a sokat tapasztalt NBA-sztárokat is meglepve. Bár a görögök elleni bronzmérkőzésen nem tudott győzni Finnország, a tinédzser Muurinen az északiak utolsó tétmeccsén is megmutatta, hogy senkitől nem ijedt meg a kontinenstornán. 

A második negyed harmadik percében egy szerzett labda után óriásit homorítva zsákolt hatalmasat, majd a gyűrű megcibálása után meredten bámult a görögök NBA-szupersztárjára, a Milwaukee Bucks 211 cm magas játékosára, Jánisz Antetokúnmpóra. 

A világosbarna hajú, szintén 211 cm magas és mindössze 93 kilós Muurinen feltűnő jelenség volt az Eb-n, ráadásul a több mint két méteres karfesztávjával olyan volt, mintha egy szárnyait kitáró sasmadár emelkedett volna a levegőbe. 

A jobb karját és nyakát díszítő feltűnő tetoválásokról nem is beszélve.

Miikka Muurinen az egyik legfőbb látványossága volt a finn csapatnak a kosárlabda-Eb-n
Miikka Muurinen az egyik legfőbb látványossága volt a finn csapatnak a kosárlabda-Eb-n. Fotó: FIBA/Basketball

– Miikka mindig otthon gyakorolta a zsákolásokat, sőt, még a fürdőszobaajtónkra is szereltünk egy kisebb gyűrűt. Később az udvarunkon is kialakítottunk egy kis pályát járólapokkal. 

Miikka mindig a trambulin alá tolta a kosarat, hogy tudjon zsákolni. Mindig is égett benne a vágy arra, hogy nagyokat zsákoljon

 — mesélte Miikka Muurinen anyja, Jenni Laaksonen a kezdetekről. 

Az Európa-bajnokságon a hatalmas zsákolások mellett a védekezésben is fontos szerep jutott a finn játékosnak a tornán. A Grúzia elleni győztes negyeddöntő után az északiak egyik kulcsjátékosa, a török Fenerbahce bedobója, Mikael Jantunen nagy elismeréssel beszélt arról, hogy milyen zavart tudott okozni Muurinen az ellenfeleinek, és hogy a fiatal tehetség senki előtt sem hajolt meg.

– Nem tudom. Lehet, hogy ebből a szempontból örökölt valamit az anyjától. Én sem kerültem ki senkit a pályán, és szerintem ez teljesen rendben van. A profi sportolók nem bújhatnak el, teljes erőbedobással kell küzdeniük — fogalmazott a korábbi válogatott játékos, Jenni Laaksonen, akinek férje, Kimmo Muurinen szintén profi kosárlabdázó volt, így nem meglepetés, hogy a legkisebb Muurinen is ebbe a sportágba szeretett bele gyerekként.

Amerikában is letette már a névjegyét

Miika Muurinen 2007. március 4-én született a Helsinkitől nem messze fekvő Järvenpääban. Apja, Kimmo több mint 150 mérkőzésen képviselte Finnországot, anyja, Jenni az észak-karolinai egyetemen kosarazott. 

Miikka a helyi Beat Basket utánpótlás-programjában ismerkedett meg a játék alapjaival, de mint minden ifjú sportoló, mellette jégkorongozott és síelt is. 

Mindössze 15 évesen Spanyolországba költözött, hogy csatlakozzon a madridi kosárlabda-akadémiához, a Zentro Baskethez, majd egy évre rá az Egyesült Államokba ment, ahol a kansasi Sunrise Christian Academyben fejlesztette tudását. 

Tavaly júniusban pedig az arizonai Chandlerben működő AZ Compass Prepbe igazolt — a tengerentúlon ez a középiskolások legmagasabb szintű tehetséggondozó programja, a Nike Elite Youth Basketball League (EYBL) része. Muurinen a tehetségét már ekkor megvillantotta Amerikában: a nyurga finn a 2024-es EYBL Peach Jam tornán szerepelt, ahol a Los Angeles Clippers többszörös All-Star hátvédjének, Bradley Bealnek az alakulatában, a Bradley Beal Elite-ben játszott, és a döntőben 21 ponttal járult hozzá csapata győzelméhez.

Muurinen gyors felemelkedését az elmúlt két évben értékes válogatott tapasztalatok is segítették: 2023-ban a FIBA U16 Európa-bajnokságon 16,9 pontot és 6,1 lepattanót átlagolt, Finnország pedig a 12. helyen végzett. A következő évben, mindössze 17 évesen debütált a felnőtt válogatottban az új-zélandiak elleni felkészülési mérkőzésen: a fiatal bedobó egy gólpasszal és három blokkot jegyezve járult hozzá a 73-70-es győzelemhez. Muurinent a 2024-es, spanyolországi FIBA olimpiai selejtezőtornára is beválogatták, de Finnország így sem kvalifikálta magát az olimpiára, a spanyolok elleni 81-74-es vereség után az északiak 1964 óta először nem jutottak ki az ötkarikás játékokra.

Miikka Muurinen távolról is szokott pontot szerezni, nemcsak zsákolások után.
Miikka Muurinen távolról is szokott pontot szerezni, nem csak zsákolások után. Fotó: FIBA/Basketball

Az Európa-bajnokságon a finn kosaras robbanékonysága és gyűrű közeli játéka sokat segített Finnországnak, hogy az elődöntőig jusson: Muurinen átlagban 11 perc alatt 6,6 pontot és 1,9 lepattanót szerzett, amiért megkapta a torna Feltörekvő Csillaga (Rising Star) elismerést. 

A kimagasló önbizalmára jellemző, hogy Muurinen a tamperéi Eb-n az első négy triplakísérletét elrontotta, majd a negyeddöntőben két hármast is bedobott a végjátékban a világ legjobb játékosa, a Nikola Jokics vezette Szerbia ellen. 

Finnország végül 92-86-ra nyert, és búcsúztatta a kontinenstorna egyik legnagyobb esélyesét.

A Karcsú Jézus Belgrádot választotta

Az Eb-n Muurinen elkápráztatta a közönséget hatalmas zsákolásaival, és ezek a jelenetek a közösségi médiában tízmilliós nézettségeket értek el. A Karcsú Jézus (Slim Jesus) becenevet egy influenszer, Cam Wilder találta ki, de a név pontos magyarázata a mai napig nem teljesen világos. Wilder a finn kosaras vékony testalkatra utalhatott, a Jézus-analógiának az indoka sem ismert. Ennek ellenére a rajongók imádták Muurinen új becenevét, az egyik lelátón kitűzött plakáton arra kérték a finn tehetséget, hogy változtassa bort vízzé.

– Még nem tudok vizet borrá változtatni. Majd meglátjuk, mikor tanulom meg — válaszolta viccesen Muurinen, aki több, történelmi hagyományokkal bíró amerikai egyetemtől is kapott ajánlatot, többek között a Duke-tól, a Kansastól, az Arkansastól, a Kentuckytól, a North Carolinától, a Connecticut Egyetemtől és a UCLA-től. A 18 éves finn ígéret viszont szeptember végén inkább aláírt a szerb Partizánhoz.

Miikka Muurinen Belgrádba igazolt, a szerb kosárlabdázás egyik legnagyobb fellegvárába.
Miikka Muurinen Belgrádba igazolt, a szerb kosárlabdázás egyik legnagyobb fellegvárába. Fotó: MV Photos/Pedja Milosavljevic

A kosaras úgy érezte, a középiskolai meccsek már nem fejlesztik tovább, ugyanakkor nem mondott le arról a céljáról, hogy egy nap az NBA-ben kosarazzon. Néhány pletyka felröppent, hogy akár már 2026 nyarán is jelentkezne az amerikai profi liga draftjára, és több szakértő is azt latolgatta, hogy Muurinen talán már nem is akar az egyetemi bajnokságban játszani, hiszen az Euroliga taktikailag sokkal fejlettebb kosárlabdának számít. Muurinen azonban egyértelműen jelezte, hogy mi a terve.

Az a célom az idény végére, hogy egyetemre menjek, aztán 2027 nyarán a draft. Nem változott az ütemterv. Ez csak egy kis kitérő Szerbiába. Lehet, hogy ha ott jól megy és tetszik, akkor kihagyom az egyetemet a draft előtt. De nem hiszem, mert még mindig szeretnék egyetemre menni 

– árulta el az ifjú finn kosaras, akinek vissza kell majd vennie Belgrádban, hiszen a csapat edzője a szerb kosárlabdázás élő legendája. A 65 éves Zeljko Obradovics 66 kupát nyert klubjaival, köztük kilencszer az Euroligában diadalmaskodott, azaz Európa legsikeresebb edzője, aki egy régi vágású szakember. Obradovics harsány, szitkozódással fűszerezett, tüzes beszédeit a kispadon Muurinen füleinek is minden bizonnyal majd szokniuk kell.

Muurinen csak a legjobb akar lenni

Senki sem vitatja a finn tinédzser óriási tehetségét, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a középiskolából azonnal az Euroligába ugrani nem egyszerű feladat. Szerbiát a fiatal kosarasok egyik legjobb nevelőműhelyének tartják, de a legtöbben előbb olyan klubokban fejlődnek, mint a Mega (ahonnan Nikola Jokics is indult), nem pedig a Partizanban, amely évek óta győzelemre épülő, rutinos kerettel vág neki az idénynek. Persze a Partizan is beépítheti a fiatal játékost, de Muurinennek is vállalnia kell a kockázatot, hogy akár egy évet is a kispadon tölthet, a kevés játékidő pedig nem egy kosarast temetett már el 18 évesen.

Miikka Muurinennek a dobáspontosság terén is fejlődnie kell majd, ha világsztárrá akar válni.
Miikka Muurinennek a dobáspontosság terén is fejlődnie kell majd, ha világsztárrá akar válni. Fotó: FIBA/Basketball

Ami biztos, hogy Muurinen játékát fejleszteni kell még. A finn válogatottban egyfajta szikraként dobták be a padról, aki rövid idő alatt energiát hozott, ugyanakkor sok káosszal is járt. Zsákolásai látványosak, a könnyedség, amellyel a gyűrűig jut, mágnesként vonzza a kamerákat, de minden más területen komoly hiányosságai vannak. 

A támadójátéka jelenleg szinte kizárólag a gyűrű felé mozgásokra és a hatalmas ugrásokra épül. 

Az Eb-n a 16 darab kétpontos kísérletéből 14-et értékesített, de ezek szinte kivétel nélkül tiszta zsákolások voltak. Hármasból 35,3 százalékkal (6/17) dobott, büntetőből viszont csak 46,7 százalékkal (7/15), ami már komoly figyelmeztető jel, még ha a minta kicsi is. Az előző középiskolai idényben 12 meccsen a Synergy adatai szerint mindössze 26 százalékkal célzott triplából, 6 gólpassz mellett 25 eladott labdát hozott össze.

– Ahhoz, hogy egy finn játékos külföldön boldogulni tudjon, szerintem jól kell dobnia. Ez az alap, minden más csak ezután következhet. Még dolgozni kell, hogy kiegyensúlyzott legyen a dobóformája. A technika rendben van, de ismétlésekre és több kemény meccsre van szükség, hogy jobb százalékot érjen el – tette hozzá Muurinen anyja, Jenni Laaksonen, akinek fia viszont egy szemernyit sem aggódik.

Csak egy magabiztos srác vagyok. Így éltem eddig is: bízom magamban. Mindenben a legjobb akarok lenni 

– mondta az Eb alatt az ifjú finn csillag. Az Euroligát gyakran érte az a kritika, hogy nem tudja eladni magát csúcsszínvonalú versenysorozatként globálisan, noha a világ második legerősebb bajnoksága. Ha Muurinenből sztárt faragnak Belgrádban, az akár egy csattanós válasz is lehet az Európában is terjeszkedni próbáló NBA-nek.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

