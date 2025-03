Adam Silver gigantikus terve: az NBA kész felfalni az európai kosárlabdát

Adam Silver 2014 óta tölti be a liga legfelsőbb vezetőjének pozícióját, miután az elődje, David Stern visszavonult. Bő tíz éve óta tartó regnálása alatt olyan fontos döntések születtek, mint a liga média- és streamingjogainak kiterjesztése, a játékosokkal való szorosabb együttműködés, valamint a társadalmi igazságossággal kapcsolatos kezdeményezések támogatása. Ő vezette be például a játék közbeni videóbírózást és támogatta az NBA In-Season Tournament (idényközi torna) elindítását. Legújabb terve egy új európai kosárlabdaliga létrehozása, amely akár már idén elindulhat.

Adam Silver eltökélt, hogy egy új kosárlabdaligát hozzon létre Európában. Fotó: AFP

Adam Silver prezentálta az új európai kosárliga terveit

Adam Silver csütörtökön New Yorkban mutatta be elképzeléseit az NBA igazgatótanácsának, miután hónapokon keresztül egyeztetett meglévő európai klubcsapatokkal, potenciális befektetőkkel – köztük Európa legnagyobb futballklubjainak tulajdonosaival –, valamint a Nemzetközi Kosárlabda-szövetséggel (FIBA). A tervek szerint az új liga 16 csapatot foglalhatna magában, komoly tőkével rendelkező befektetőkkel és az Euroliga néhány csapatának esetleges átcsábításával, valamint új klubok létrehozásával olyan nagyvárosokban, mint Párizs és London. Silver engedélyt kért az NBA 30 tulajdonosától, hogy továbbléphessen a projekt megvalósításában.

Bár a tervezés még korai szakaszban jár, az előkészületek már annyira előrehaladottak, hogy a FIBA főtitkára, Andreas Zagklis is New Yorkba utazott a kormányzótanács ülésére. Zagklis ugyan nem volt jelen Silver első bemutatóján, de az NBA klubtulajdonosokból álló tanács kérdéseire ő is válaszolt. Csütörtökön még nem született döntés, de ha Silver mégis megkapná a zöld utat a folytatásra, az új európai liga egyes csapatoknak garantált helyet biztosítana az új versenysorozatban. Más klubok nemzeti bajnokságokban vagy a Bajnokok Ligájában elért teljesítményük alapján harcolhatnák ki a részvételt.

Az NBA Európában is terjeszkedni akar Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Az Athletic forrásai szerint a finanszírozási modellt úgy tervezik, hogy a befektetők tulajdonrészt kapjanak az új ligában. Ugyanakkor egy magas rangú NBA-tisztviselő alaptalan spekulációnak nevezte azokat a híreszteléseket, miszerint az új ligába való belépéshez 500 millió dolláros befektetésre lenne szükség.

Az európai futballklubok vagyonára fáj Adam Silver foga?

Az NBA így is olyan potenciális partnerekkel számolhat Európában, amelyeknek gyakorlatilag korlátlan anyagi forrásaik vannak. A Real Madrid és a Barcelona, az Olympiakosz és a Panathinaikosz, illetve a Bayern München olyan anyavállalatok tulajdonában áll, amelyek rendkívül jövedelmező futballcsapatokat is üzemeltetnek. A Real Madrid kosárlabdacsapatának idei költségvetése körülbelül 45 millió dollár, köszönhetően a BL-címvédő futballklub által termelt bevételeknek. Az olasz Olimpia Milano tulajdonosa, Giorgio Armani körülbelül 34 millió dollárt fordított a kosárlabdára.

Giorgio Armani szeretett klubjának egykori játékosát, az argentin Luis Scolát üdvözölte Fotó: AFP

Az NBA fő partnere az új európai liga esetleges létrehozásában a FIBA lenne, amely azt szeretné, hogy az új versenysorozatban részt vevő csapatok továbbra is szerepeljenek saját nemzeti bajnokságukban, és a hazai teljesítmény alapján kvalifikálják magukat az új ligába.

Ez a rendszer hasonló lenne a FIBA Bajnokok Ligájához, amely az Euroliga riválisának számít, és jelentős eltérést mutatna az Euroliga jelenlegi licencalapú struktúrájától. Az Euroligában ugyanis a 13 állandó licencet birtokló klub (Real Madrid, Barcelona, CSZK Moszkva, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikosz, Olympiakosz, Fenerbache, Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas, Olimpia Milano, Unics Kazany, ASVEL Lyon, Darüsaffaka Isztambul) minden szezonban automatikusan indulhat, függetlenül attól, hogy milyen teljesítményt nyújt saját nemzeti bajnokságában. Az Euroligába jelenleg mindössze öt csapat kvalifikálhatja magát szezononként az egész kontinensről.

A lyoni ASVEL (amelynek az egykori NBA-sztár Tony Parker az elnöke), a Real Madrid, a Barca, az Olympiakosz, a Panathinaikosz, a Bayern München és az Olimpia Milano – kivétel a Paris Basketball – azon 13 klub közé tartozik, amely licencszerződések alapján vesz részt az Euroligában. Ezek a licencmegállapodások viszont 2026-ban lejárnak. Bár van egy előzetes keretmegállapodás a szerződések 2040-ig történő meghosszabbításáról, egy nevét elhallgatni kívánó Euroliga-csapat elnöke február elején elárulta: legalább három klub még nem írta alá a hosszabbítást, kivárva, mi történik az NBA európai terjeszkedésével.

Ha akár egyetlen licencelt klub is kilépne az Euroligából, az könnyen elindíthat egy tömeges kiváláshoz vezető folyamatot.

Londont és Párizst is behálózná az NBA és a FIBA

Az NBA és a FIBA egy Londonban vagy annak környékén működő klub iránt is érdeklődik. A London Lions kosárcsapata jelenleg a techóriás Tesonet tulajdonában van, amely kisebbségi részesedéssel bír az Euroligában és a litván sztárcsapat BC Zalgirisben is. Az angol főváros közel 9 milliós lakosságával, valamint a környező nagyvárosi térségben élő további mintegy 15 millió emberrel kiemelten fontos piacot jelenthet az új európai ligának.

Nem szabad megfeledkezni Manchesterről sem. A Manchester City több száz milliárd dolláros értékű futballbirodalmát Manszúr bin Zajed al-Nahjan sejk birtokolja az Abu Dhabi United Groupon keresztül. A klub elnöke egy másik emírségi üzletember, Khaldun al-Mubarak, akinek testvére, Mohamed Khalifa al-Mubarak vezeti Abu Dhabi kulturális és turisztikai minisztériumát. Az al-Mubarak család korábban már érdeklődött egy NBA-klub tulajdonlása iránt, bár jelenlegi szabályok szerint szuverénnek minősülő vagyonalapok legfeljebb 20 százalékos tulajdonrészt szerezhetnek egy NBA-franchise-ban, ami további problémákat szülhet. Az NBA az elmúlt két nyáron felkészülési mérkőzéseket rendezett Abu-Dzabiban, amelyeket Mohamed Khalifa al-Mubarak kulturális minisztériuma szervezett. Abu-Dzabi idén tavasszal az Euroliga Final Fournak is otthont ad, amely körülbelül 25 millió dolláros bevételt jelent a ligának.

Az NBA az elmúlt két nyáron felkészülési mérkőzéseket rendezett Abu-Dzabiban, ahol a Denver és a Boston is összecsapott. Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Az NBA szintén partnerkapcsolatban áll az Emirates Airlinesszal, amely egy dubaji befektetési alap tulajdona, és a liga szezonközi tornájának, az NBA Cupnak a főszponzora. Dubaj egyébként mindössze 90 percre van Abu-Dzabitól.

A párizsi piacon is létrejöhet egy új csapat, amelyet a Qatar Sports Investments (QSI) befektetési csoport – a Paris Saint-Germain (PSG) futballcsapat tulajdonosa – birtokolhat. A 2024-es olimpia házigazdája már most is otthont ad a Paris Basketball nevű klubnak, amely a francia nemzeti bajnokságban és az Euroligában szerepel, hazai mérkőzéseit pedig a város két nagy kosárlabda-arénájában játssza. Amíg a PSG focicsapatának értéke 4,2 millió dollár, addig a Paris Basketball 2024/2025-ös szezonra tervezett költségvetése mindössze 20 millió dollár a nyilvánosan elérhető adatok szerint. Érhető, hogy miért gondolják nagy dobásnak Silver ötletét a párizsiak.

Egy éve a párizsiak egy magyar másodedzővel, Kovács Adriánnal a soraikban elhódították az Európa-kupa trófeáját, amely az Euroliga után második legrangosabb európai versenysorozatnak számít, és egyfajta ugródeszkaként is szolgál a csapatoknak a Euroligába jutáshoz. Kovács az előző csapatával a német Telekom Baskets Bonn-nal azt a Bajnokok Ligáját is megnyerte, amely versenysorozattól nemrégiben búcsúzott a magyar bajnoki címvédő Falco Szombathely csapata. A Bajnokok Ligája középdöntőjének hatodik, utolsó fordulójában a továbbjutásról már lemaradt Falco hazai pályán hatpontos vereséget szenvedett a francia Nanterre-től.

A szombathelyi együttes egyébként másodszor jutott a BL középdöntőjébe: 2022-ben csoportgyőztesként közvetlenül tagja lett az elitmezőnynek, idén pedig rájátszást vívott az izraeli Ramat Gannal. Három éve a második csoportkört követően a magyarok 1/5-ös győzelmi mérleggel búcsúztak.

Ellentétek a FIBA és az Euroliga között

Egy új európai kosárlabdaliga azonnali versenyhelyzetbe kerülne az Euroligával, amelyet az NBA után a világ második legerősebb bajnokságaként tartanak számon. A bizonytalanságot csak erősíti, hogy az európai kosárlabda vezetői egyelőre még találgatják, milyen hatással lenne az NBA terve a jövőjükre. Azt sem szabad elfelejteni, hogy évek óta feszültség van a FIBA és az Euroliga között olyan kérdésekben, mint a válogatottmérkőzések időzítése az Euroliga szezonja alatt, valamint a bajnokság működtetésének struktúrája.

Adam Silver rendületlenül hisz abban, hogy az új liga sikeres lehet Európában. Fotó: Getty Images via AFP/2025 Getty Images

Adam Silver ezzel szemben hosszú ideje érdeklődik az európai futball iránt, és meglátása szerint Európában a kosárlabdában is hatalmas kiaknázatlan piaci lehetőség rejlik. Bár az európai kosárlabda gazdasági helyzete nem túl erős, továbbá az NBA egy megosztott piacra lépne be új versenyzőként, Silver mégis optimista.

– Tisztában vagyok vele, hogy az európai kosárlabdának hatalmas történelme és hagyományai vannak, mi tiszteletben akarjuk tartani ezeket – mondta el Silver januárban, hozzátéve, az Egyesült Államokban zárt bajnokságokhoz vannak szokva, Európa pedig a nyílt ligákat részesíti előnyben, amelyek feljutásos–kieséses rendszerben működnek. Az NBA első embere szerint minden tényezőt figyelembe fognak venni, hogy a leghatékonyabb módszerekkel létrehozzanak egy kereskedelmi szempontból is életképes csúcskosárligát.

Az előző forduló legszebb pillanatai az Euroligából: