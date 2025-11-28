Friedrich Merz német kancellár hangsúlyozta, hogy az utóbbi napokban új dinamika figyelhető meg a háború befejezésének keresésében. Kiemelte, hogy Ukrajna partnerei előrelépést szeretnének elérni az orosz eszközök befagyasztása ügyében, mert azzal erőt demonstrálnának, és eszközként használhatnák arra, hogy valóban rákényszerítsék Moszkvát a tárgyalásokra.
Merz az orosz eszközök felhasználását sürgeti az EU-ban
Egyre sürgetőbb a befagyasztott orosz eszközök felhasználása Ukrajna támogatására – jelentette ki Friedrich Merz pénteken Berlinben, Robert Golob szlovén miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Egyúttal a német kancellár reményét fejezte ki, hogy erről hamarosan megállapodás születik az Európai Unión belül.
Miután a belga miniszterelnök ismét részletesen kifejtette álláspontját, az EU-tagállamok a jogi szövegek konkrét megvitatására térnek át, próbálva mindenki számára közös és elfogadható megoldást találni. Végső soron mindenkinek fel kell ismernie: ebben az ügyben Európa biztonságáról, mindannyiunk biztonságáról van szó
– hangsúlyozta az Ukrinform ukrán állami hírügynökség tudósítása szerint Merz, hozzátéve, hogy az utolsó csúcstalálkozó előtt ő javasolta: Ukrajnát a következő három évben az orosz eszközökből finanszírozzák. A politikus reményét fejezte ki, hogy az Európai Unióban közös megoldás születik, és hangsúlyozta, hogy maximálisan fokozni kell az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború befejezéséért.
Ehhez pedig véleményem szerint az orosz eszközök felhasználása valóban indokolt és helyes lépés. De ismétlem: közös megoldást keresünk a belga állammal és az Euroclearral, hogy ez valóban széles körű konszenzussal elfogadható legyen az EU-ban
– mutatott rá. Merz azt is megjegyezte, hogy „a befagyasztott orosz állami eszközök felhasználásáról szóló döntés kizárólag az EU és tagállamai hatáskörébe tartozik”. Golob a maga részéről azt mondta, hogy Szlovénia érti Belgium álláspontját és az ezzel kapcsolatos elvárásait bizonyos garanciákra vonatkozóan, amikor ezeknek az eszközöknek a felhasználásáról van szó. Egyetértett azzal, hogy ez a legerősebb eszköz, amely Európa kezében van, és amelyet Európa Ukrajna békéjének helyreállítására használhat. A miniszterelnök pontosította, hogy nem két különböző álláspont létezik, hanem különböző módok vannak az ügy megoldására. Golob szerint a kancellár által előterjesztett javaslat kompromisszumos megoldás.
A tervek szerint az Európai Tanács december 11-12-én esedékes ülésén vitatják meg az orosz befagyasztott eszközök felhasználásának kérdését.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz (Fotó: AFP)
Orbán Viktor Moszkvában tárgyalt, Zelenszkij kabinetfőnöke lemondott
Íme a nap legfontosabb eseményei.
Moszkva megerősítette: Magyarország orosz olajipari eszközök megvásárlásáról tárgyal
Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szerint valóban napirenden van, hogy Magyarország részesedést vásároljon orosz olajipari eszközökben, de a tárgyalásoknak „nagy nyilvánosság nélkül” kell zajlaniuk.
Magyarország készen áll otthont adni a béketárgyalásoknak + videó
Az orosz földgáz továbbra is hazánk energiaellátásának alapja.
A Kreml szerint politikai összeomlás fenyeget Ukrajnában
„Kijevben olyan események zajlanak, amelyek a legsúlyosabb politikai válságra utalnak.”
