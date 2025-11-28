Merz az orosz eszközök felhasználását sürgeti az EU-ban

Ehhez pedig véleményem szerint az orosz eszközök felhasználása valóban indokolt és helyes lépés. De ismétlem: közös megoldást keresünk a belga állammal és az Euroclearral, hogy ez valóban széles körű konszenzussal elfogadható legyen az EU-ban

– mutatott rá. Merz azt is megjegyezte, hogy „a befagyasztott orosz állami eszközök felhasználásáról szóló döntés kizárólag az EU és tagállamai hatáskörébe tartozik”. Golob a maga részéről azt mondta, hogy Szlovénia érti Belgium álláspontját és az ezzel kapcsolatos elvárásait bizonyos garanciákra vonatkozóan, amikor ezeknek az eszközöknek a felhasználásáról van szó. Egyetértett azzal, hogy ez a legerősebb eszköz, amely Európa kezében van, és amelyet Európa Ukrajna békéjének helyreállítására használhat. A miniszterelnök pontosította, hogy nem két különböző álláspont létezik, hanem különböző módok vannak az ügy megoldására. Golob szerint a kancellár által előterjesztett javaslat kompromisszumos megoldás.