Kocsis Máté: Sátoraljaújhelyen állomásozik a Zebra + videó

Kocsis Máté: Sátoraljaújhelyen állomásozik a Zebra

Videót osztott meg közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 21:35
Kocsis Máté Forrás: Facebook
Sátoraljaújhelyen állomásozik a Zebra – írta közösségi oldalán közzétett videójához Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.  

A filmben az látszik, hogy 

telt ház fogadta Kocsis Mátét, a Zebra DPK alapítóját. 

Mint ismeretes, a Zebra a liberális álhírgyártás szimbólumává vált. Mindenhol ott van, ahol a fake news jelen van, a Telextől az RTL-en át a Gulyáságyúig. A Zebra DPK az álhírek terjesztőit szembesíti tetteikkel és a hazugságok nyomába ered. A Zebra ellenzi a liberális kettős beszédet és a gyűlölködő álhírterjesztést a közösségi médiában.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook) 


Előfizetek az újságra

