Kocsis Máté: Sátoraljaújhelyen állomásozik a Zebra + videó

Sátoraljaújhelyen állomásozik a Zebra – írta közösségi oldalán közzétett videójához Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A filmben az látszik, hogy

telt ház fogadta Kocsis Mátét, a Zebra DPK alapítóját.

Mint ismeretes, a Zebra a liberális álhírgyártás szimbólumává vált. Mindenhol ott van, ahol a fake news jelen van, a Telextől az RTL-en át a Gulyáságyúig. A Zebra DPK az álhírek terjesztőit szembesíti tetteikkel és a hazugságok nyomába ered. A Zebra ellenzi a liberális kettős beszédet és a gyűlölködő álhírterjesztést a közösségi médiában.