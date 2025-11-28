UkrajnaOroszországháborúorosz-ukrán háború

Olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők

Több célpont ellen is sikeres támadást hajtott végre Ukrajna. A közlés szerint az ukrán erők egy olajfinomítóra és egy drónraktárra csaptak le.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 20:40
Fotó: YASUYOSHI CHIBA Forrás: AFP
Az ukrán erők péntekre virradóra csapást mértek az oroszországi Szaratovban lévő olajfinomítóra – közölte az ukrán vezérkar a Facebookon. Az ukránok emellett egy drónraktárat is eltaláltak az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten, a Szaki közelében lévő katonai reptéren. 

Az ukrán erők sikeres csapásokat hajtottak végre
Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

A tájékoztatás szerint az olajfinomító környékén robbanások sorozata után tüzet észleltek. A találatok eredményeinek pontosítása folyamatban van. A vezérkar hangsúlyozta: a szaratovi olajfinomító az orosz hadsereg szükségleteinek ellátásában játszik szerepet. Az üzem több mint húszféle kőolajterméket állít elő, köztük benzint, mazutot és dízelüzemanyagot.

A Szakinál lévő repülőtéren az előzetes adatok szerint több légvédelmi objektumot semmisítettek meg, köztük Pancir–Sz1 és TOR–M2 rendszereket. 

„Miután a védők kiiktatták az ellenséges légvédelmi eszközöket, sikerült megsemmisíteniük azt a hangárt, ahol az Orion és Forposzt típusú drónokat tárolták. Továbbá találat érte a megszállók irányító- és forgalomirányító pontját, valamint egy katonai teherautót is” – számolt be róla a vezérkar.

Ezenkívül közölték, hogy találat érte az orosz erők összpontosulásait, valamint az üzemanyag- és kenőanyag-raktárait is Donyeck és Luhanszk megye megszállt részében.

A Donyeck megyei ügyész hivatal a Telegramon közölte, hogy novemberben a pokrovszki járásban fekvő Hnatyivka falu térségében az oroszok kivégeztek egy fogságba esett ukrán katonát. „Az állását ért orosz roham közben fogságba esett ukrán katonának az egyik megszálló megkötözte a kezét, egy másik pedig többször fejbe ütötte a gépkarabély tusával. Amikor a fegyvertelen védő már nem reagált, agyonlőtték” – írta az ügyészség.

Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy lehallgatott egy beszélgetést, amelyben egy orosz parancsnok arra utasítja beosztottját Zaporizzsja térségében, hogy a súlyos sebesülések miatt rendkívül rossz állapotban lévő orosz katonákat hagyják az állásokban. „A nem megfelelő orvosi ellátás és az evakuálás hiánya miatt a sebesült katonáknál üszkösödés alakulhat ki” – hangsúlyozta a hírszerzés. A felvételen az orosz frontparancsnok arról számol be felettesének, hogy azonnali evakuációra van szükségük a súlyos szövődményekkel küzdő, sebesült katonáknak. A felettes nem hisz neki, a katonákat szimulánsoknak nevezi, és megparancsolja, hogy hagyják őket az állásokban.

Az ukrán déli védelmi erők arról tájékoztattak a Telegramon, hogy Huljajlpole közelében feltartóztatták az orosz csapatok előrenyomulását, és visszavették az irányítást a térség felett. „A front stabilizálódott” – tették hozzá a közleményben.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 72 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 63-at semmisített meg, öt helyszínen viszont rögzítették egy ballisztikus rakéta és kilenc csapásmérő drón becsapódását, egy helyen pedig roncsok lezuhanását.

Borítókép: Ukrán katonák a front közelében (Fotó: AFP)

