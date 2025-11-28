Olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők

Az ukrán erők péntekre virradóra csapást mértek az oroszországi Szaratovban lévő olajfinomítóra – közölte az ukrán vezérkar a Facebookon. Az ukránok emellett egy drónraktárat is eltaláltak az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten, a Szaki közelében lévő katonai reptéren.

Az ukrán erők sikeres csapásokat hajtottak végre

Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP

A tájékoztatás szerint az olajfinomító környékén robbanások sorozata után tüzet észleltek. A találatok eredményeinek pontosítása folyamatban van. A vezérkar hangsúlyozta: a szaratovi olajfinomító az orosz hadsereg szükségleteinek ellátásában játszik szerepet. Az üzem több mint húszféle kőolajterméket állít elő, köztük benzint, mazutot és dízelüzemanyagot.