Olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők

Az ukrán erők péntekre virradóra csapást mértek az oroszországi Szaratovban lévő olajfinomítóra – közölte az ukrán vezérkar a Facebookon. Az ukránok emellett egy drónraktárat is eltaláltak az orosz megszállás alatt álló Krím-félszigeten, a Szaki közelében lévő katonai reptéren.
A tájékoztatás szerint az olajfinomító környékén robbanások sorozata után tüzet észleltek. A találatok eredményeinek pontosítása folyamatban van. A vezérkar hangsúlyozta: a szaratovi olajfinomító az orosz hadsereg szükségleteinek ellátásában játszik szerepet. Az üzem több mint húszféle kőolajterméket állít elő, köztük benzint, mazutot és dízelüzemanyagot.
A Szakinál lévő repülőtéren az előzetes adatok szerint több légvédelmi objektumot semmisítettek meg, köztük Pancir–Sz1 és TOR–M2 rendszereket.
