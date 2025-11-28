középkorszerzetesMúlt-korkolostorkódexátok

A középkor legőszintébb panasza

A 12. század végéről fennmaradt középkori marginália egy névtelen worcesteri másolószerzetes dühét örökítette meg. A rövid átok bepillantást enged egy kolostori közösség mindennapi feszültségeibe, ahol egy ellopott libatoll is képes volt komoly konfliktust szítani.

2025. 11. 28.
A középkori marginália egy névtelen worcesteri másolószerzetes dühét örökítette meg Fotó: Open AI
A dühös szerzetes és a középkori marginália üzenete

A középkori marginália egy Worcesterben másolt kódex lapján maradt fenn. A monostor névtelen szerzetese annyira felháborodott, hogy engedély nélkül írt a kézirat szélére, vállalva a büntetés kockázatát. A rövid, mégis éles mondat – „Átok reá, aki elvette a tollamat! Legyen békétlensége mindaddig, míg vissza nem hozza” – ma is megőrizte indulatait.

A középkori szerzetes közösségek tagjai között is akadtak komoly feszültségek   Fotó: Mediveal and Middle Ages History Timelines

A feljegyzés jelentőségét az adja, hogy a korszak másolói mindössze egyetlen libatollal dolgoztak. 

A kézre faragott toll elvesztése napokra megbénította a munkát, ezért a toll-lopás valódi sérelemnek számított. A panasz így több volt egyszerű morgolódásnál: a műhely működésének hiányosságára utalt.

Középkori marginália, mint ablak a mindennapokra

A worcesteri kéziratokban több hasonló feljegyzés is előkerült. Ezek apró villanások egy zárt közösség életéből, ahol a szerzetesek éppúgy vitatkoztak, megsértődtek és rivalizáltak, mint bármely más csoport. A margináliák megmutatják, hogy a kolostori fegyelem mögött nagyon is emberi viszonyok húzódtak.

Szerzetesek egy középkori angol kódexben   Fotó: English Heritage

A kutatók számára ezek a kis jegyzetek felbecsülhetetlen értékűek. Segítenek rekonstruálni a 12. századi scriptorium eszközeit, szabályait és hierarchiáját. A dühös átok ma már a középkor egyik legismertebb panasza: rövid, személyes és kifejezetten őszinte lenyomata egy régi konfliktusnak.

A középkori marginália mai jelentősége

A tömör bejegyzés mára a középkor társadalomtörténetének fontos forrása lett. Egyetlen mondatból rajzolódik ki, hogyan működtek a műhelyek, mennyire értékes volt egy egyszerű libatoll, és hogyan hagytak nyomot a hétköznapi indulatok a kéziratok lapjain. A szerzetes dühkitörése így lett egy egész korszak egyik legszemélyesebb üzenete – egy margóra írt, őszinte pillanatkép.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

