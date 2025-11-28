Így vergődik a balliberális média Orbán Viktor moszkvai útja miatt

Élmény nézni: már korán reggel elkezdték a vergődést a balliberálisok Orbán Viktor moszkvai útja miatt. A Telex a bizonytalan számításaira hivatkozva azt írja, valójában már nem is kell orosz energia Magyarországnak, a 444.hu oroszpártinak bélyegzi a magyar kormányfőt, a HVG szerint pedig Európát és Ukrajnát akarja gyengíteni Orbán Viktor. Erről írt Deák Dániel.

Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának nyilatkozik Moszkvába utazása előtt a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2025. november 28-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A politikai elemző szerint fáj nekik, hogy hiába írják már több mint egy évtizede, hogy Orbán Viktor elszigetelődött, a magyar kormányfő az egyetlen uniós vezető, akit szívesen látnak Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is, azaz minden nagyhatalommal jó a kapcsolata. Ezzel szemben Ursula von der Leyenéket egyik helyen sem látják szívesen.

Lehet Putyint nem szeretni, de ettől még ő Oroszország elnöke; ha békét akarunk – ami alapvető nemzeti érdek –, akkor vele is tárgyalni kell. Emellett Magyarország energiaellátása nélkülük nem megoldható, olcsó orosz energia nélkül nem biztosítható a rezsicsökkentés sem

– fogalmazott a szakértő. Hozzátette: ez nem oroszpártiság, hanem a magyar nemzeti érdekek képviselete; Európát és Ukrajnát pedig az gyengíti, aki nem hajlandó szóba állni az egyik háborúzó féllel. Emiatt Ukrajna és az európai gazdaság is egyre rosszabb helyzetben van.

Egy biztos: ha valami miatt így vergődnek a balliberálisok, az jó Magyarországnak!

– tette hozzá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor)