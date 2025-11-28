Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb a budapesti békecsúcs? – videón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója

Tárgyalás Moszkvában: „Kezdünk”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétette, ma azért dolgoznak, hogy a magyar–orosz energetikai együttműködés továbbra is zökkenőmentesen működjön.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 11:28
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
„Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, ami nyilvánvalóan megengedhetetlen” – írta Szijjártó Péter Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)
Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)

Ma azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább.

– írta a politikus, majd hozzátette: 

Kezdünk.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

