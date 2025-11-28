„Az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok energiaszámlái az eddigiek háromszorosára növekednének, ami nyilvánvalóan megengedhetetlen” – írta Szijjártó Péter Facebook-oldalán.
Tárgyalás Moszkvában: „Kezdünk”
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közzétette, ma azért dolgoznak, hogy a magyar–orosz energetikai együttműködés továbbra is zökkenőmentesen működjön.
Ma azon dolgozunk, hogy a Magyarország és Oroszország közötti energetikai együttműködés fennakadások nélkül mehessen tovább.
– írta a politikus, majd hozzátette:
Kezdünk.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
