Orbán Viktor megérkezett Moszkvába + videó

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Moszkvába érkezett, hogy számos kérdésről, köztük az energiáról és Ukrajnáról tárgyaljon – jelentette a TASZSZ.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 11:14
Fotó: BERTRAND GUAY Forrás: POOL
„Orbán Viktor miniszterelnök megérkezett az orosz fővárosba. Repülőgépe leszállt a vnukovói repülőtéren” – idézte a TASZSZ jelentését a Lenta. A RIA pedig arról ír, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök megérkezett a Kremlbe, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin elnökkel.

Orbán Viktor ma Vlagyimir Putyinnal tárgyal (Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP)
Fotó: AFP

Orbán Viktor korábban bejelentette moszkvai látogatását, amelynek során találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. 

A politikus szerint az orosz vezetővel folytatott megbeszélés célja Magyarország zavartalan energiaellátásának biztosítása, valamint az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos békekezdeményezések megvitatása.

November 27-én Putyin leszögezte, hogy tisztában van Orbán Viktor álláspontjával, és azt meglehetősen objektívnek tartja. Az orosz vezető szerint a magyar miniszterelnök azok közé tartozik, akik a helyszíni realitásokat látva, azok alapján alakítják ki politikai álláspontjukat.

– Azért utazom Moszkvába, hogy télre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának hajnalban. 

Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában. Ez azért van, mert hozzáférünk olcsó, a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz

 – hangsúlyozta Orbán Viktor. 

 

Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Itt vannak Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor mai találkozójának részletei

