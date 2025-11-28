„Orbán Viktor miniszterelnök megérkezett az orosz fővárosba. Repülőgépe leszállt a vnukovói repülőtéren” – idézte a TASZSZ jelentését a Lenta. A RIA pedig arról ír, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök megérkezett a Kremlbe, hogy tárgyaljon Vlagyimir Putyin elnökkel.
Orbán Viktor megérkezett Moszkvába + videó
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Moszkvába érkezett, hogy számos kérdésről, köztük az energiáról és Ukrajnáról tárgyaljon – jelentette a TASZSZ.
Orbán Viktor korábban bejelentette moszkvai látogatását, amelynek során találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
A politikus szerint az orosz vezetővel folytatott megbeszélés célja Magyarország zavartalan energiaellátásának biztosítása, valamint az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos békekezdeményezések megvitatása.
November 27-én Putyin leszögezte, hogy tisztában van Orbán Viktor álláspontjával, és azt meglehetősen objektívnek tartja. Az orosz vezető szerint a magyar miniszterelnök azok közé tartozik, akik a helyszíni realitásokat látva, azok alapján alakítják ki politikai álláspontjukat.
– Azért utazom Moszkvába, hogy télre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának hajnalban.
Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában. Ez azért van, mert hozzáférünk olcsó, a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
