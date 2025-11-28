Orbán Viktor megérkezett Moszkvába + videó

November 27-én Putyin leszögezte, hogy tisztában van Orbán Viktor álláspontjával, és azt meglehetősen objektívnek tartja. Az orosz vezető szerint a magyar miniszterelnök azok közé tartozik, akik a helyszíni realitásokat látva, azok alapján alakítják ki politikai álláspontjukat.

– Azért utazom Moszkvába, hogy télre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának hajnalban.

Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában. Ez azért van, mert hozzáférünk olcsó, a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)