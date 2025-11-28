– Ma Orbán Viktor miniszterelnökkel folynak tárgyalások, aki Moszkvába érkezik – mondta Peszkov.
Itt vannak Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor mai találkozójának részletei
Vlagyimir Putyin pénteken találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – jelentette be Dmitrij Peszkov, az elnöki szóvivő. A magyar kormányfő célja, hogy Magyarországon ne alakuljon ki energiaválság, ne emelkedjenek az energiaárak a háború és a szankciók következtében.
A találkozó helyi idő szerint 13 óra után kezdődik a Kremlben; a vezetők a megbeszélés után nem terveznek sajtótájékoztatót
– A nyílt szakaszban mindkét fél röviden szól majd, ahogy az egy tárgyalás elején szokás – pontosította Peszkov.
Orbán Viktor olaj- és gázszállításokról, valamint az ukrajnai konfliktus rendezését célzó lépésekről tárgyal Vlagyimir Putyinnal
– írja a RIA Novosztyi.
Az orosz elnök korábban hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök a helyszíni realitások alapján alakítja ki politikai álláspontját. Orbán Viktor nézeteit objektívnek nevezte.
A magyar kormányfő célja, hogy Magyarországon ne alakuljon ki energiaválság, ne emelkedjenek az energiaárak a háború és a szankciók következtében. – Azért utazom Moszkvába, hogy télre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának hajnalban. A miniszterelnök pénteken hajnalban indult Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.
A kormányfő ismertetése szerint magyar szempontból a tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítani tudják Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent. – Nagy harc ez, egész Európában nagy kilengésekkel, de folyamatosan nőnek az árak. Ez megviseli a háztartásokat, és megviseli a gazdaságot is egész Nyugat-Európában.
Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában. Ez azért van, mert hozzáférünk olcsó, a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Emlékeztetett, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be az orosz energiacégekre, azért voltak Washingtonban nem olyan régen, hogy ezek alól Magyarországot kivegyék.
Ezt sikerült is elérnünk, ez remek. Most már csak gáz meg olaj kell, ezt meg az oroszoktól lehet megvásárolni. Azért megyek tehát oda, hogy télre is és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Arra a kérdésre, hogy a béke kérdése szóba kerül-e a tárgyalásokon Putyin elnökkel, Orbán Viktor azt mondta:
Aligha tudjuk elkerülni.
Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Tárgyalás Moszkvában: „Kezdünk”
Fontos információk a külügyminisztertől.
Brüsszel elismerte, mennyire súlyosan érinti a háború Magyarországot
Bóka János a frissen közzétett őszi gazdasági előrejelzésre hívta fel a figyelmet.
Orbán Viktor megérkezett Moszkvába + videó

Fontos egyeztetés.
Fontos egyeztetés.
Zelenszkij fontos bejelentést tett a béketárgyalásokról
Már jövő héten sor kerülhet rá?
Tárgyalás Moszkvában: „Kezdünk”
Fontos információk a külügyminisztertől.
Brüsszel elismerte, mennyire súlyosan érinti a háború Magyarországot
Bóka János a frissen közzétett őszi gazdasági előrejelzésre hívta fel a figyelmet.
Orbán Viktor megérkezett Moszkvába + videó

Fontos egyeztetés.
Fontos egyeztetés.
Zelenszkij fontos bejelentést tett a béketárgyalásokról
Már jövő héten sor kerülhet rá?
