Orbán Viktor az egyetlen ilyen uniós vezető! + videó

A magyar kormányfő az egyetlen uniós vezető, akit egy hónapon belül Washingtonban és Moszkvában is fogadnak, ráadásul mindkét nagyhatalom vezetője elismerően beszélt róla. Ezzel szemben Ursula von der Leyent Amerika nem fogadja, Magyar Pétert pedig még csak nem is ismerik. Donald Trump korábban többször is méltatta Orbán Viktort.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 10:01
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor az egész Európai Unióban az egyetlen olyan vezető, akit egy hónapon belül fogadnak Washingtonban és Moszkvában is. Ráadásul mindkét szuperhatalom vezetője elismerően beszél róla – hangzik el Deák Dániel videójában.

Orbán Viktor most Moszkvába utazik
Orbán Viktor most Moszkvába utazik. Fotó: AFP

A szakértő szerint Ursula von der Leyen külügyi főképviselőjét még Washingtonban sem fogadták, mivel az amerikai külügyminiszter visszautasította, hogy találkozzon vele. 

Magyar Péter eközben csak saját magával van elfoglalva, és az amerikai elnök sem tudja, hogy ő kicsoda

– mondta a szakértő.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Donald Trump Orbán Viktort méltatta Washingtonban, azt mondta:

A tény az, hogy ő egy nagyszerű vezető, és mindenhol tisztelik. Vannak, akik nem feltétlenül szeretik őt, de azok a vezetők tévedtek.

 

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

