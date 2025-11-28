Orbán Viktor az egyetlen ilyen uniós vezető! + videó

– Orbán Viktor az egész Európai Unióban az egyetlen olyan vezető, akit egy hónapon belül fogadnak Washingtonban és Moszkvában is. Ráadásul mindkét szuperhatalom vezetője elismerően beszél róla – hangzik el Deák Dániel videójában.

Orbán Viktor most Moszkvába utazik. Fotó: AFP

A szakértő szerint Ursula von der Leyen külügyi főképviselőjét még Washingtonban sem fogadták, mivel az amerikai külügyminiszter visszautasította, hogy találkozzon vele.

Magyar Péter eközben csak saját magával van elfoglalva, és az amerikai elnök sem tudja, hogy ő kicsoda

– mondta a szakértő.