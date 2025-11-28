Így fogadta Vlagyimir Putyin Orbán Viktort + videó

Deák Dániel egy elemzést is közzé tett közösségi oldalán Orbán Viktor moszkvai látogatásáról. A politológus bejegyzésében azt írta:

Putyin világossá tette a találkozón, hogy zajlanak az egyeztetések Amerikával a béketerv kidolgozásáról és elmondta, hogy nagyon hálás lenne azért és köszönetet is mondana, ha Donald Trump és az ő találkozója Budapesten lenne, hazánkban valósulna meg a békecsúcs és a békeszerződés aláírása.

Majd így folytatta:

Orbán Viktor úgy fogalmazott: „a mi nézeteink nemzetközi ügyekben elképzelhető, hogy nem esnek mindenben egybe, de olyan atmoszférát teremtettünk közösen, amelyben minden kérdést meg lehet vitatni. Ez módot ad nekünk arra, hogy ne csak beszélgessünk, de megoldást is kereshessünk a kérdésekre.” Putyin erre reagálva nagyra értékelte Orbán Ukrajnával kapcsolatos kiegyensúlyozott véleményét.

Deák Dániel felidézte, hogy Orbán Viktor Putyinnak válaszolva hangsúlyozta: „történelmi víziókban sokat tettünk a két nép együttműködéséért, és remélem, még sokat is fogunk tenni”. A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország és Oroszország kapcsolatai folyamatosak, és ebből semmilyen külső nyomásra nem hátráltak meg. Orbán szerint Magyarország energiaellátását továbbra is alapvetően Oroszország határozza meg, nagyra értékelik a megbízható energiaszállítást – ezt a kérdést kívánta Moszkvában részletesen megtárgyalni Putyinnal.

Deák Dániel kiemelte, hogy a miniszterelnök a háborúról is szólt: Ukrajna Magyarország közvetlen szomszédja, a konfliktus pedig súlyosan érinti a magyar gazdaságot, „jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el” – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette:

Magyarország továbbra is a békében érdekelt, és „nagyon reméljük, hogy az asztalon lévő javaslatok elvezetnek a tűzszünethez és a békéhez”.

A kormányfő egyúttal jelezte, hogy Magyarország kész hozzájárulni a béketárgyalások sikeréhez.