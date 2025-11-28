Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője videót osztott meg a Facebookon arról, hogyan fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Moszkvában.
Így fogadta Vlagyimir Putyin Orbán Viktort + videó
Deák Dániel politológus egy videót tett közzé közösségi oldalán arról, hogyan fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor miniszterelnököt moszkvai tárgyalásán. Magyarország továbbra is a békében érdekelt – fogalmazott a szakértő.
A találkozó a legmagasabb szintű protokoll szerint zajlott.
További Külföld híreink
Deák Dániel egy elemzést is közzé tett közösségi oldalán Orbán Viktor moszkvai látogatásáról. A politológus bejegyzésében azt írta:
Putyin világossá tette a találkozón, hogy zajlanak az egyeztetések Amerikával a béketerv kidolgozásáról és elmondta, hogy nagyon hálás lenne azért és köszönetet is mondana, ha Donald Trump és az ő találkozója Budapesten lenne, hazánkban valósulna meg a békecsúcs és a békeszerződés aláírása.
Majd így folytatta:
Orbán Viktor úgy fogalmazott: „a mi nézeteink nemzetközi ügyekben elképzelhető, hogy nem esnek mindenben egybe, de olyan atmoszférát teremtettünk közösen, amelyben minden kérdést meg lehet vitatni. Ez módot ad nekünk arra, hogy ne csak beszélgessünk, de megoldást is kereshessünk a kérdésekre.” Putyin erre reagálva nagyra értékelte Orbán Ukrajnával kapcsolatos kiegyensúlyozott véleményét.
Deák Dániel felidézte, hogy Orbán Viktor Putyinnak válaszolva hangsúlyozta: „történelmi víziókban sokat tettünk a két nép együttműködéséért, és remélem, még sokat is fogunk tenni”. A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország és Oroszország kapcsolatai folyamatosak, és ebből semmilyen külső nyomásra nem hátráltak meg. Orbán szerint Magyarország energiaellátását továbbra is alapvetően Oroszország határozza meg, nagyra értékelik a megbízható energiaszállítást – ezt a kérdést kívánta Moszkvában részletesen megtárgyalni Putyinnal.
Deák Dániel kiemelte, hogy a miniszterelnök a háborúról is szólt: Ukrajna Magyarország közvetlen szomszédja, a konfliktus pedig súlyosan érinti a magyar gazdaságot, „jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el” – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette:
Magyarország továbbra is a békében érdekelt, és „nagyon reméljük, hogy az asztalon lévő javaslatok elvezetnek a tűzszünethez és a békéhez”.
A kormányfő egyúttal jelezte, hogy Magyarország kész hozzájárulni a béketárgyalások sikeréhez.
Deák Dániel beszámolója szerint Vlagyimir Putyin a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte:
Sajnálattal állapítottam meg, hogy az áruforgalom 23 százalékkal csökkent, elsősorban a nemzetközi körülmények miatt. Ugyanakkor az idei évben már 7 százalékos növekedést mértünk.
Az orosz elnök hozzátette, hogy az energetikai együttműködés területén több kérdés és probléma is van, amelyeket meg kell vitatni.
Deák Dániel emlékeztetett arra is, hogy az Oroszországból érkező energiahordozók nélkül a magyar családok rezsiköltsége akár a jelenlegi háromszorosára emelkedne. Éppen ezért a kormány számára kiemelt cél, hogy a magyar–orosz energetikai együttműködés továbbra is zavartalanul működjön.
Deák Dániel felhívta a figyelmet arra is, hogy a rezsicsökkentés hosszú távú garanciáját Magyarországon a paksi atomerőmű új blokkjainak megépítése adja. Most először állt elő olyan helyzet az elmúlt években, hogy az építkezést sem európai, sem amerikai szankciók nem akadályozzák, és minden szükséges hazai engedély is rendelkezésre áll.
A magyar–orosz energia együttműködése tehát alapvető nemzeti érdek, ennek az együttműködésnek a feladása pedig alapvetően ellentétes lenne magyar nemzeti érdekkel.
– zárta bejegyzését a politológus.
Borítókép: Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
V4 államfői csúcstalálkozót hívott össze Sulyok Tamás köztársasági elnök
Az esemény időpontja és helyszíne is eldőlt.
Egy lépéssel közelebb a budapesti békecsúcs? – videón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója
Magyarországon vannak jelenleg a legalacsonyabb energiaárak Európában.
Tárgyalás Moszkvában: „Kezdünk”
Fontos információk a külügyminisztertől.
Brüsszel elismerte, mennyire súlyosan érinti a háború Magyarországot
Bóka János a frissen közzétett őszi gazdasági előrejelzésre hívta fel a figyelmet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
V4 államfői csúcstalálkozót hívott össze Sulyok Tamás köztársasági elnök
Az esemény időpontja és helyszíne is eldőlt.
Egy lépéssel közelebb a budapesti békecsúcs? – videón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója
Magyarországon vannak jelenleg a legalacsonyabb energiaárak Európában.
Tárgyalás Moszkvában: „Kezdünk”
Fontos információk a külügyminisztertől.
Brüsszel elismerte, mennyire súlyosan érinti a háború Magyarországot
Bóka János a frissen közzétett őszi gazdasági előrejelzésre hívta fel a figyelmet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!