Zelenszkij nem tűri a kritikát, bosszút áll mindenkin, aki ellentmond neki

Zaluzsnij tábornok – részletesen elemezve a helyzetet – azt akarta, hogy dél felé, a Krím felé nyomuljanak előre az ukránok, azzal a céllal, hogy áttörjék Oroszország fő védelmi vonalait. A terv gondos tervezést, valamint hatalmas fegyver- és emberállományt igényelt. Az elnöki hivatal és Zelenszkij azonban gyorsabb harctéri győzelmet akart, Harkiv körül akart támadni. Zelenszkij sürgette legfőbb parancsnokát, hogy indítson támadást Harkiv irányába. Zaluzsnij azonban elutasította ezt, azzal érvelve, hogy ez költséges elterelést jelentene a déli irányú, rendkívül fontos előrenyomulásból.

Zelenszkij végül úgy döntött, hogy felülbírálja a tábornok döntését, és elrendelte a harkivi offenzíva megindítását Ukrajna második legmagasabb rangú tisztje, Oleksandr Szirszkij vezérőrnagy parancsnoksága alatt.

2022 szeptemberében Zelenszkij elutazott, hogy találkozzon Szirszkijjel a csatatéren, és felhúzza a zászlót Izium városára s mindezt közös fotón is megörökítse.

Menesztés után száműzés

Ezt követően kezdtek olyan pletykák terjedni az ukrán felső vezetésben, hogy az elnök Zaluzsnij tábornokot el akarja távolítani, és helyére Szirszkijt akarja kinevezni.

Az ukrán elnök nem akarta vállalni a menesztés felelősségét, ezért először felszólította az ukrán fegyveres erők főparancsnokát a lemondásra.

Zaluzsnij ezt elutasította. Olekszij Goncsarenko ukrán ellenzéki képviselő és a tábornok szövetségese ennek kapcsán a Guardiannak elmondta, hogy a konfliktust szerinte az eltérő személyiségek miatti folyamatos összeütközések okozták.

Zelenszkij aggódik amiatt, hogy Zaluzsnij politikai, és nem katonai nyilatkozatokat tett

– mondta akkor Goncsarenko.

Mivel Zaluzsnij magától nem mondott le, Zelenszkij több mint egy évig húzta a tábornok menesztését. Zelenszkij 2024 februárjában mentette fel Zaluzsnijt a tábornoki pozícióból. Sokak szerint az ukrán elnök – a konfliktusok ellenére – azért odázta a tábornok felmentését, mert féltette saját népszerűségét és hatalmát is. Előbbit a népszerű vezető menesztése miatt, utóbbit azért, mert attól félt, hogy Zaluzsnij beszáll a politikába és potenciális vetélytárs lesz.