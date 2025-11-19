ZelenszkijUkrajnaukrajnai korrupció

Zelenszkij csak egy terméke az ukrán korrupciónak

Egy brit diplomata szerint kár lenne azzal áltatnia magát bárkinek, hogy Ukrajnában nem rendszerszintű a korrupció. Ian Proud szerint Volodimir Zelneszkij elnök pusztán a terméke ennek a korrupciónak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 17:11
Fotó: MADS CLAUS RASMUSSEN Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán energiarendszer körüli 100 millió dolláros korrupciós botrány – amely a múlt héten robbant ki – időzítése miatt is kritikus fontosságú. A botrány középpontjában ugyanis az ukrán energetikai vállalatok állnak, és miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köre százmillió dollárt sikkasztott el, aközben az átlag ukrán állampolgár energiaellátása nem biztosított az orosz támadások közepette – írja az Origo. 

Zelenszkij csak egy terméke a korrupt ukrán berendezkedésnek a diplomata szerint
Zelenszkij csak egy terméke a korrupt ukrán berendezkedésnek a diplomata szerint. Fotó: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Ian Proud brit diplomata szerint sokan a mostani botrány kapcsán kiemelték, hogy mind az energiaügyi, mind az igazságügyi miniszter lemondott az ügy miatt, ez nem jelenti, hogy a korrupció ne lenne rendszerszintű. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalt (NABU), amely gyakran az ilyen vizsgálatok élén áll, 2015 áprilisában hozták létre elnöki rendelettel. Az, hogy továbbra is működik, valóban pozitív jel – fogalmazott.

A Quincy Intézet külső munkatársa emlékeztetett, hogy 2024 novemberében egy másik botrány is kirobbant, miután az elektromos alállomások körüli védőbunkerek építésére elkülönített 1,6 milliárd dollárnak nyoma veszett.

Mint mondta, nem lehet azt állítani, hogy a korrupció kifejezetten háborús jelenség lenne, ez az energiabotrány aligha egyszeri eset. 2021 szeptemberében Zelenszkij már két és fél éve hatalmon volt, az európai számvevőszék  jelentése szerint az állami korrupció továbbra is széles körben elterjedt volt Ukrajnában. A jelentés rámutatott egyúttal, hogy „évente több tízmilliárd euró vész el a korrupció következtében”, és hogy a 20 év alatt nyújtott uniós támogatás nem hozta meg a kívánt eredményeket.

Amióta Oroszország 2022-ben megszállta Ukrajnát, több százmilliárd dollárnyi segély árasztotta el, amelynek értéke jóval meghaladja az ország éves gazdasági termelését. Kijev az Egyesült Államok felé sem tudott pontosan elszámolni a kiutalt milliárdokkal. Jelenleg egyetlen ország sem tudná biztosítani magát arról, hogy a pénzeszközeit megfelelően költötték el Ukrajnában

– fogalmazott Proud a cikkben.

Timur Mindics, a jelenlegi botrány középpontjában álló férfi, Zelenszkij közeli szövetségese, és vele együtt alapította a „Kvartal 95” műsorgyártó vállalatot. A férfi még a NABU razziái előtt elmenekülhetett az országból. A házkutatások során készpénzzel teli sporttáskákat és egy aranyvécét találtak. Ami újabb emlékeztetőül szolgál arra, hogy Ukrajnában az elmúlt évtizedben nem sok minden változott igazán.

Volodimir Zelenszkij elnöknek eddig sikerült távol tartania a nyugati adományozókat egy-egy kirúgással vagy büntetőeljárással. Ami idén megváltozott, az az, hogy a korábbi NABU-nyomozók fokozatosan közelebb kerültek a belső köréhez.

Idén júliusban, miközben Zelenszkij közeli szövetségese, Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes körül egy nagyszabású ingatlancsalás miatt kezdett szorulni a hurok, Zelenszkij sikertelen kísérletet tett arra, hogy  megbénítsa a NABU-t  és személyes irányítása alá vonja azt. Mint kiderült, Csernisovot a jelenlegi 100 millió dolláros energiabotrányban is érintett, a NABU nyomozói pedig dokumentálták, hogy becslések szerint 1,3 millió dollár készpénzt utaltak át neki és egy társának. November 14-én a NABU kérte Csernisov előzetes letartóztatásának elrendelését.

Az ukrán hatalmi rendszer, amelyben néhány oligarcha túlméretezett hatalommal rendelkezik az üzleti élet és a politika minden területén, a mai napig nagyrészt változatlan maradt. Zelenszkij ennek a rendszer teremtményeként jelent meg, különböző időpontokban különböző oligarchákkal összecsapva és együttműködve. Az elnökválasztások szüneteltetése miatt kevesebb alkotmányos fék és ellensúly van hatalma felett, mint a háború előtt. És minden kiváló munkája ellenére a NABU még nem elég erős ahhoz, hogy megtörje a rendszert – fogalmaz a brit diplomata. 

Meggyőző érvek szólnak amellett, hogy a háború befejezése és a nehéz időszak elvetése megkönnyítené Ukrajna jövőbeli vezetői számára, hogy az európai tagság felé vezető útra összpontosítsanak. Ehhez valódi és mérhető reformra lenne szükség. Valószínűleg ezért növekszik a háború befejezésének támogatottsága a közvéleményben, és felháborodást kelt minden új, Zelenszkijhez közel álló cimborák által elkövetett korrupciós eset. De ez segíthet megmagyarázni azt is, hogy miért nem siet a háború végével

– írja a diplomata. 

Borítókép: Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu