Az ukrán energiarendszer körüli 100 millió dolláros korrupciós botrány – amely a múlt héten robbant ki – időzítése miatt is kritikus fontosságú. A botrány középpontjában ugyanis az ukrán energetikai vállalatok állnak, és miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köre százmillió dollárt sikkasztott el, aközben az átlag ukrán állampolgár energiaellátása nem biztosított az orosz támadások közepette – írja az Origo.

Zelenszkij csak egy terméke a korrupt ukrán berendezkedésnek a diplomata szerint. Fotó: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Ian Proud brit diplomata szerint sokan a mostani botrány kapcsán kiemelték, hogy mind az energiaügyi, mind az igazságügyi miniszter lemondott az ügy miatt, ez nem jelenti, hogy a korrupció ne lenne rendszerszintű. Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalt (NABU), amely gyakran az ilyen vizsgálatok élén áll, 2015 áprilisában hozták létre elnöki rendelettel. Az, hogy továbbra is működik, valóban pozitív jel – fogalmazott.

A Quincy Intézet külső munkatársa emlékeztetett, hogy 2024 novemberében egy másik botrány is kirobbant, miután az elektromos alállomások körüli védőbunkerek építésére elkülönített 1,6 milliárd dollárnak nyoma veszett.

Mint mondta, nem lehet azt állítani, hogy a korrupció kifejezetten háborús jelenség lenne, ez az energiabotrány aligha egyszeri eset. 2021 szeptemberében Zelenszkij már két és fél éve hatalmon volt, az európai számvevőszék jelentése szerint az állami korrupció továbbra is széles körben elterjedt volt Ukrajnában. A jelentés rámutatott egyúttal, hogy „évente több tízmilliárd euró vész el a korrupció következtében”, és hogy a 20 év alatt nyújtott uniós támogatás nem hozta meg a kívánt eredményeket.