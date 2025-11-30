Keleten erősen felhős vagy borult idő várható, de a nyugati és középső megyékben a rétegfelhőzet szakadozását, csökkenését követően nagy területen kisüt a nap, ugyanakkor az Észak-Dunántúl egyes részein is tartósan borult maradhat az ég. A Dunától keletre időszakos esőre kell számítani több helyen is. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között várható. Késő estére –1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.
Nyugaton napsütéssel, keleten esővel búcsúzik a november
Gyenge légmozgás mellett napközben a legmagasabb hőmérséklet 3 és 10 fok között várható.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Balhé volt egy budapesti szórakozóhelyen, egy férfi belehalt a sérüléseibe
A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.
Orbán Viktor: Advent első vasárnapján is békében és biztonságban + videó
Napi egymillió euró bírságot szab ki Brüsszel, mert nem engedjük be a migránsokat.
Ez az oka annak, hogy a sportolók ritkán használnak kokaint
Jóval nagyobb a kockázat, mint a lehetséges nyereség.
Szepesfalvy Anna: Karácsony Gergely a végletekig kiélezi a helyzetet
A fővárosi kormánypárti képviselő szerint az elmúlt napok fenyegetéseivel csak a saját felelősségéről igyekszik elterelni a figyelmet Karácsony Gergely.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Balhé volt egy budapesti szórakozóhelyen, egy férfi belehalt a sérüléseibe
A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.
Orbán Viktor: Advent első vasárnapján is békében és biztonságban + videó
Napi egymillió euró bírságot szab ki Brüsszel, mert nem engedjük be a migránsokat.
Ez az oka annak, hogy a sportolók ritkán használnak kokaint
Jóval nagyobb a kockázat, mint a lehetséges nyereség.
Szepesfalvy Anna: Karácsony Gergely a végletekig kiélezi a helyzetet
A fővárosi kormánypárti képviselő szerint az elmúlt napok fenyegetéseivel csak a saját felelősségéről igyekszik elterelni a figyelmet Karácsony Gergely.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!