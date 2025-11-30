Nyugaton napsütéssel, keleten esővel búcsúzik a november

Keleten erősen felhős vagy borult idő várható, de a nyugati és középső megyékben a rétegfelhőzet szakadozását, csökkenését követően nagy területen kisüt a nap, ugyanakkor az Észak-Dunántúl egyes részein is tartósan borult maradhat az ég. A Dunától keletre időszakos esőre kell számítani több helyen is. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között várható. Késő estére –1 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.