Orbán Balázs elmondta, mi az ami kulcskérdés Magyarország számára + videó

Kulcskérdés Magyarország számára, hogy a nagyhatalmak úgy tekintsenek ránk, hogy amit a magyarokkal megállapodtak, azt be kell tartani! – írta bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki egy videót is megosztott a közösségi oldalán.
Van itt ez a háború, aminek az értelmezése kapcsán Nyugat-Európában egy egészen más történet rajzolódik ki a szemünk előtt, mint ahogy azt az oroszok látják, és a mi szemünk előtt meg egy harmadik verzió, hogy az európaiak úgy gondolják, hogy az oroszok megtámadták az ukránokat, nagyon erősek, hamm bekapják őket, és ha az ukránokat sikerült bekapni, akkor utána jönnek tovább, aztán a végén bekapnak bennünket, és aztán még Németország, mindenkit bekapnak
– kezdte a felvételen Orbán Viktor miniszterelnök.
