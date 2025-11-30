NATOUkrajnaminiszterelnökOrbán BalázsOrbán Viktororosz-ukrán háborúnagyhatalom

Orbán Balázs elmondta, mi az ami kulcskérdés Magyarország számára + videó

Orbán Balázs szerint Magyarország számára kulcskérdés, hogy a világ nagyhatalmai tiszteletben tartsák a hazánkkal kötött megállapodásokat. A miniszterelnök politikai igazgatója egy videót is megosztott közösségi oldalán, amelyben Orbán Viktor részletesen kifejti, hogyan látja a háború értelmezése körüli nemzetközi ellentmondásokat, és miért van szüksége Európának egy új biztonsági egyensúlyra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 6:28
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Facebook
Kulcskérdés Magyarország számára, hogy a nagyhatalmak úgy tekintsenek ránk, hogy amit a magyarokkal megállapodtak, azt be kell tartani! – írta bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki egy videót is megosztott a közösségi oldalán. 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: Facebook

Van itt ez a háború, aminek az értelmezése kapcsán Nyugat-Európában egy egészen más történet rajzolódik ki a szemünk előtt, mint ahogy azt az oroszok látják, és a mi szemünk előtt meg egy harmadik verzió, hogy az európaiak úgy gondolják, hogy az oroszok megtámadták az ukránokat, nagyon erősek, hamm bekapják őket, és ha az ukránokat sikerült bekapni, akkor utána jönnek tovább, aztán a végén bekapnak bennünket, és aztán még Németország, mindenkit bekapnak

 – kezdte a felvételen Orbán Viktor miniszterelnök. 

„Az orosz értelmezés ezzel szemben az, hogy ők elvesztették a Szovjetuniót, kötöttek egy megállapodást a nyugatiakkal még 1990-ben. Ezt a nyugatiak nem tartották be, mert a volt szovjet birodalomhoz tartozó vagy szovjet befolyási övezethez tartozó országokat, mint Magyarország is felvették a NATO-ba. A nyugatiak tagadják, ők soha nem ígérték, hogy ez nem lesz így, zárójel bezárva, de mégis fölvették a románokat, a bolgárokat, a magyarokat, a szlovákokat, a cseheket, a lengyeleket, a baltiakat és így tovább. Mondják az oroszok, na jó, ez megtörtént, és most nemhogy ezzel megelégedne a Nyugat, hanem be akarja integrálni, föl akarja venni a NATO-ba meg az Unióba is Ukrajnát” – tette hozzá. 

Ami azt jelenti, hogy eltolja, elviszi az összes modern fegyvert egészen az orosz-ukrán határig, oda Oroszország határáig. Ez sok. Ilyen nem történhet meg. Lehet, hogy Ukrajnát megilletik nemzetközi jogok, ehhez nem fér kétség, de ők ezt nem tartják tiszteletben, mert őket is megilleti a saját biztonságukhoz való jog és nem akarnak NATO tagállam szomszédjai lenni. Jó napot kívánok! És ezt ha kell, fegyveres erővel is megakadályozzák. Ez az ő értelmezésük a háborúról

 – magyarázta. 

„Az én értelmezésemben, a magyar értelmezés, ha mondhatom így, pedig az, hogy nekünk egy európai biztonsági egyensúlyra van szükségünk. Az is fontos kérdés, hogy kinek van igaza, meg kinek a története igaz vagy nem, de ez másodlagos. Bennünket az érdekel, hogy mi lesz a jövőben. És nekünk arra van szükségünk, hogy olyan erőviszonyok legyenek Európában, hogy mi magyarok békében tudjunk élni, ne legyen katonai fenyegetés a fejünk fölött, és a gazdasági fejlődésünket semmilyen háború ne akadályozza. Nekünk ez kell, vagyis egy európai biztonsági rendszer” – zárta szavait a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Facebook)

Felhévizy Félix
idezojelekFidesz

Magyar Pétert kőkeményen megfenyegették Brüsszelből, ez már nem tréfa

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a talpa alatt egyre forróbb a talaj.

