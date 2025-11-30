Orbán Balázs elmondta, mi az ami kulcskérdés Magyarország számára + videó

„Az orosz értelmezés ezzel szemben az, hogy ők elvesztették a Szovjetuniót, kötöttek egy megállapodást a nyugatiakkal még 1990-ben. Ezt a nyugatiak nem tartották be, mert a volt szovjet birodalomhoz tartozó vagy szovjet befolyási övezethez tartozó országokat, mint Magyarország is felvették a NATO-ba. A nyugatiak tagadják, ők soha nem ígérték, hogy ez nem lesz így, zárójel bezárva, de mégis fölvették a románokat, a bolgárokat, a magyarokat, a szlovákokat, a cseheket, a lengyeleket, a baltiakat és így tovább. Mondják az oroszok, na jó, ez megtörtént, és most nemhogy ezzel megelégedne a Nyugat, hanem be akarja integrálni, föl akarja venni a NATO-ba meg az Unióba is Ukrajnát” – tette hozzá.

Ami azt jelenti, hogy eltolja, elviszi az összes modern fegyvert egészen az orosz-ukrán határig, oda Oroszország határáig. Ez sok. Ilyen nem történhet meg. Lehet, hogy Ukrajnát megilletik nemzetközi jogok, ehhez nem fér kétség, de ők ezt nem tartják tiszteletben, mert őket is megilleti a saját biztonságukhoz való jog és nem akarnak NATO tagállam szomszédjai lenni. Jó napot kívánok! És ezt ha kell, fegyveres erővel is megakadályozzák. Ez az ő értelmezésük a háborúról

– magyarázta.