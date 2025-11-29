Puszta kézzel verte szét az apa a kényszersorozók kocsiját + videó

Nem telik el úgy nap, hogy a közösségi oldalakon ne számoljanak be az ukránok arról, hogy továbbra is folytatódnak a brutális kényszersorozások Ukrajnában. Egy friss felvétel szerint egy fiút a házuk udvarán, a biciklijéről lerángatva fogtak el a toborzók.

A kényszersorozások továbbra is folynak Ukrajnában (Forrás: képernyőkép)

A fiúnak az apja sietett a segítségére.

Az édesapa puszta kézzel esett neki a kényszersorozók kocsijának. Ütötte őket, és letörte a tükröt is, hogy így mentse fiát a fronttól.