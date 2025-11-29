kényszersorozásUkrajnaTCK

Puszta kézzel verte szét az apa a kényszersorozók kocsiját + videó

A fiát próbálta védeni egy ukrán apa, hogy ne hurcolják el a frontra. Puszta kézzel esett neki a toborzók kocsijának. Újabb megrázó videó került elő a kényszersorozásokról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 10:11
Katonák Ukrajnában Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Nem telik el úgy nap, hogy a közösségi oldalakon ne számoljanak be az ukránok arról, hogy továbbra is folytatódnak a brutális kényszersorozások Ukrajnában. Egy friss felvétel szerint egy fiút a házuk udvarán, a biciklijéről lerángatva fogtak el a toborzók. 

A kényszersorozások továbbra is folynak Ukrajnában Forrás: képernyőfelvétel
A kényszersorozások továbbra is folynak Ukrajnában (Forrás: képernyőkép)

A fiúnak az apja sietett a segítségére. 

Az édesapa puszta kézzel esett neki a kényszersorozók kocsijának. Ütötte őket, és letörte a tükröt is, hogy így mentse fiát a fronttól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

