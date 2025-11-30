„Magyarország ma már világpolitikai tényező” – Orbán Viktor békeüzenete új szintre emelte a háborúellenes kampányt

– A háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor nagyon sok, a békével és a háború lezárásával kapcsolatos részletbe beavatta a jelenlévőket. A beszélgetésből pedig egyértelműen látszódott, hogy Magyarország világpolitikai tényezővé vált – mondta el lapunknak nyilatkozva Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Kiemelte,

itt nem csak arról van szó, hogy beszélünk a békéről, hanem a cselekvő kormány, cselekvő miniszterelnök látható eredményeket ér el a béketeremtés terén.

A vezető elemző elmondta, hatalmas a különbség a digitális polgári körök és Magyar Péter nyíregyházi eseménye között.

Mind a magyar miniszterelnöknek, mind pedig a kormánynak komoly tekintélye van a világpolitikában. Ezzel szemben pedig van egy kihívó, aki a politikában, egy outsider, mert tevőlegesen nem vett részt semmilyen politika alakításában, pusztán a politikából élt

– emelte ki Pindroch. Hozzátette, Brüsszelben jó érzékkel észrevették, hogy van egy ilyen lehetőség, és pénzt, paripát, fegyvert adtak Magyar Péternek, majd pedig a Tisza Pártból egy brüsszeli projektpártot csináltak. Arra a kérdésre válaszolva, hogy ki nyerte meg a tegnapi napot, a vezető elemző kijelentette,

a politika lecsupaszítva jelenik meg, hogy napokat, napszakokat kell nyerni a digitális térben. Mindeközben a politikáról mindenki tudja, még az is, aki aktívan nem figyeli az eseményeket, hogy a politika egy átfogó dolog, nem csak a napi győzelmekről szól.

Pindroch elárulta, a Tisza Párt, illetve Magyar Péter egy új felfogású politikát csinál, ami csak a közösségimédia-oldalakra koncentrál, miközben van egy valós tér is. Ezt mutatja az elemző szerint az előválasztáson részt vevő választók száma, amely feleakkora volt, mint a 2021-es előválasztási részvétel.

Nagyon sok mindent elárul, hogy az ellenzéki szavazók sem annyira aktívak, mint ahogy a baloldali közvélemény-kutatók próbálják ezt a dolgot felfújni. Ebből is látszik, hogy a digitális tér nem minden. A digitális polgári körök nem véletlenül vannak jelen ezekkel a fórumokkal a való életben

– emelte ki az elemző. Hozzátette, Magyar Péter a viselkedésével és a digitális polgári körök találkozóira való rászervezéssel egy követő politikát végez, miközben a belpolitikai folyamatokban defenzívában van.

Magyar Péter nem tud tematizálni, és abban bízik, hogy ez a követő magatartás majd eredményt hozhat, bár ez még soha nem jött be. A Tisza elnöke mindig a napokat akarja megnyerni, de ez nem jött be Kötcsén, Győrben és Nyíregyházán sem. Ez tipikusan olyan politika, ami nem az innovációra, hanem a másik követésére hagyatkozik

– zárta a beszélgetést Pindroch Tamás.