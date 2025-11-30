Alapjogokért KözpontTisza PártOrbán ViktorminiszterelnökMagyar Péter

„Magyarország ma már világpolitikai tényező” – Orbán Viktor békeüzenete új szintre emelte a háborúellenes kampányt

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője lapunknak hangsúlyozta: a cselekvő kormány és a nemzetközi súllyal rendelkező miniszterelnök éles kontrasztban áll Magyar Péter brüsszeli támogatású, követő politikájával, amely a digitális térben próbál napokat nyerni, miközben a valós társadalmi mozgósítás látványosan gyenge.

Gábor Márton
2025. 11. 30. 5:55
Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
– A háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor nagyon sok, a békével és a háború lezárásával kapcsolatos részletbe beavatta a jelenlévőket. A beszélgetésből pedig egyértelműen látszódott, hogy Magyarország világpolitikai tényezővé vált – mondta el lapunknak nyilatkozva Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.  Kiemelte, 

itt nem csak arról van szó, hogy beszélünk a békéről, hanem a cselekvő kormány, cselekvő miniszterelnök látható eredményeket ér el a béketeremtés terén.

A vezető elemző elmondta, hatalmas a különbség a digitális polgári körök és Magyar Péter nyíregyházi eseménye között.

Mind a magyar miniszterelnöknek, mind pedig a kormánynak komoly tekintélye van a világpolitikában. Ezzel szemben pedig van egy kihívó, aki a politikában, egy outsider, mert tevőlegesen nem vett részt semmilyen politika alakításában, pusztán a politikából élt

– emelte ki Pindroch. Hozzátette, Brüsszelben jó érzékkel észrevették, hogy van egy ilyen lehetőség, és pénzt, paripát, fegyvert adtak Magyar Péternek, majd pedig a Tisza Pártból egy brüsszeli projektpártot csináltak. Arra a kérdésre válaszolva, hogy ki nyerte meg a tegnapi napot, a vezető elemző kijelentette, 

a politika lecsupaszítva jelenik meg, hogy napokat, napszakokat kell nyerni a digitális térben. Mindeközben a politikáról mindenki tudja, még az is, aki aktívan nem figyeli az eseményeket, hogy a politika egy átfogó dolog, nem csak a napi győzelmekről szól.

Pindroch elárulta, a Tisza Párt, illetve Magyar Péter egy új felfogású politikát csinál, ami csak a közösségimédia-oldalakra koncentrál, miközben van egy valós tér is. Ezt mutatja az elemző szerint az előválasztáson részt vevő választók száma, amely feleakkora volt, mint a 2021-es előválasztási részvétel. 

Nagyon sok mindent elárul, hogy az ellenzéki szavazók sem annyira aktívak, mint ahogy a baloldali közvélemény-kutatók próbálják ezt a dolgot felfújni. Ebből is látszik, hogy a digitális tér nem minden. A digitális polgári körök nem véletlenül vannak jelen ezekkel a fórumokkal a való életben

– emelte ki az elemző. Hozzátette, Magyar Péter a viselkedésével és a digitális polgári körök találkozóira való rászervezéssel egy követő politikát végez, miközben a belpolitikai folyamatokban defenzívában van. 

Magyar Péter nem tud tematizálni, és abban bízik, hogy ez a követő magatartás majd eredményt hozhat, bár ez még soha nem jött be. A Tisza elnöke mindig a napokat akarja megnyerni, de ez nem jött be Kötcsén, Győrben és Nyíregyházán sem. Ez tipikusan olyan politika, ami nem az innovációra, hanem a másik követésére hagyatkozik

– zárta a beszélgetést Pindroch Tamás. 

A digitális polgári körök szombati, nyíregyházi háborúellenes gyűléséről poztívan nyilatkozott a kormánypártisággal korántsem vádolható Nagy Attila Tibor elemző is. Kiemelte, Magyar Péter még nem nőtt fel a kormányfő szintjéhez.

„A nyíregyházi dpk-gyűlésen úgy volt oldott, kedélyes a miniszterelnök, hogy határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni” – hívta fel a figyelmet Nagy Attila Tibor a közösségi oldalán.

A politikai elemző bejegyzésében rámutatott,

ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie, ha országgyűlési választásokat akar nyerni jövő áprilisban.

Szintén az eseménnyel kapcsolatban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője kiemelte, 

egy energikus, lendületes és higgadt Orbán Viktort láttunk a nyíregyházi dpk-gyűlésen, ahol a kormányfő komplex külpolitikai és belpolitikai helyzetértékelést adott.

Az elemző az eseményről készített gyorselemzésében azt írta: „Összességében egy energikus, határozott és jókedvű miniszterelnököt láthattunk, aki sikeresen tudja megszólítani a bizonytalan szavazókat, amit a kutatások is visszaigazolnak: a mai friss felmérés szerint az utóbbi hetekben 400 ezerrel nőtt a Fidesz szavazótábora. Vele szemben Magyar Péter agresszív és gyűlölködő stílusa taszítja a középen állókat” – mutatott rá.

Deák Dániel elemzésében kiemelte, hogy a nyíregyházi rendezvény professzionális volt, a Fidesz megújulási képességét üzente.

Orbán Viktor Moszkvából érkezett a rendezvényre, így kifejezetten nagy aktualitása volt a megszólalásának, hiszen itt mondott el olyan információkat és részleteket a tárgyalásáról Putyinnal, amelyek eddig nem voltak ismertek a nyilvánosság előtt

– hangsúlyozta az elemző.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Orbán Viktor felszólalása zárta a digitális polgári körök nyíregyházi háborúellenes nagygyűlését. A miniszterelnök Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett többek között a kormányfő pénteki, moszkvai útjának részleteiről. Orbán Viktor szerint az a jó ösvény, amin most haladnak, és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Európa érdekében. A miniszterelnök azt is megjegyezte, ahogy az illegális migráció esetében most is egyre többen lesznek, akik vele értenek egyet, és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát. Arról is szólt, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentés intézményét, valamint hogy milyen fejlesztések várnak az Ukrajnával határos vármegyére.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Tarczy Gyula, a Nyíregyházi Televízió főszerkesztője (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

