Orbán Viktor: Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége

Magyarországnak olyan erőviszonyokra van szüksége Európában, hogy mi magyarok békében tudjunk élni, ne legyen katonai fenyegetés a fejünk fölött és a gazdasági fejlődésünket semmilyen háború ne akadályozza – jelentette ki Orbán Viktor a második háborúellenes nagygyűlésen szombaton Nyíregyházán.

Fotó: Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő hangsúlyozta, azért dolgozik, hogy a háború végén

olyan helyzetben találjuk magunkat, amely Magyarország számára békét, biztonságot, folyamatos katonai védelmet és gazdasági fejlődési lehetőséget ad.

Orbán Viktor kifejtette, az orosz elnökkel folytatott tárgyalásai során törekedett arra, hogy teret nyisson az elmúlt 15 évben megerősödött magyar vállalatok előtt, melyek a glóbusz bármely pontján képesek már jó üzleteket kötni. Szavai szerint

két-három komoly üzlet előtt kinyitottuk az ajtót, aztán hogy majd a molosok meg a többiek mit tárgyalnak, az már egy üzleti kérdés, az nem a magyar kormány dolga.

A miniszterelnök leszögezte, a brüsszeliek egy Brüsszel-párti kormányt akarnak Magyarországon.

Nagyon sok gondot okoz Brüsszelben az, hogy Magyarországnak vannak nemzeti érdekei, és ezeket nem vagyunk hajlandóak alárendelni valamifajta brüsszeli bürokrácia érdekeinek

– mondta a kormányfő.