Trump különmegbízottja is elítélte az AfD elleni támadást

Erőszakba torkolló tüntetés zavarta meg az Alternatíva Németországért (AfD) párt új ifjúsági szervezetének alakuló kongresszusát szombaton a közép-németországi Giessen városban. Az AfD elleni támadásra reagált az amerikai nagykövet is, aki az intoleráns és erőszakos baloldal térnyerésére figyelmeztet – írja a Fox News.
Mint arról lapunk is beszámolt, erőszakos összecsapásokra került sor Giessenben, miután a szélsőbaloldali tüntetők és az Antifa csoport tagjai a városba vonultak tüntetni az AfD ifjúsági kongresszusa ellen. A tüntetők kövekkel dobálták a rendőröket, valamint több, a kongresszusra érkező politikust is inzultáltak.
A hatóságok vízágyúkat is bevetettek, hogy feloldják a mintegy 2000 tüntető által vezetett blokádot, miután azok figyelmen kívül hagyták a távozásra felszólító felhívásokat, valamint amikor egy csoport megpróbálta áttörni a város kongresszusi központja felé vezető úton elhelyezett akadályokat. A rendőrség közlése szerint nagyjából 6000 rendőrt vezényeltek a helyszínre, akik közül 10-15-en könnyebben megsérültek.
Az eset széleskörű felháborodást váltott ki és az Egyesült Államok korábbi Németországi nagykövete, az a Trump-adminisztráció különleges missziókért felelős elnöki megbízottja Richard Grenell is reagált a történtekre.
