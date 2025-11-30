AfDNémetországEgyesült Államok

Trump különmegbízottja is elítélte az AfD elleni támadást

Óriási felháborodást váltott ki a szélsőbaloldali tüntetők támadása az AfD ifjúsági szervezetének a kongresszusa ellen. Az AfD elleni támadásra reagált az Egyesült Államok korábbi németországi nagykövete, Trump-adminisztráció különleges missziókért felelős elnöki megbízottja, aki az intoleráns erőszakos baloldal térnyerésére figyelmeztetett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 7:20
Fotó: BORIS ROESSLER Forrás: DPA
Erőszakba torkolló tüntetés zavarta meg az Alternatíva Németországért (AfD) párt új ifjúsági szervezetének alakuló kongresszusát szombaton a közép-németországi Giessen városban. Az AfD elleni támadásra reagált az amerikai nagykövet is, aki az intoleráns és erőszakos baloldal térnyerésére figyelmeztet – írja a Fox News

Az AfD elleni erőszakos baloldali támadást az amerikai nagykövet is elítélte
Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP

Mint arról lapunk is beszámolt, erőszakos összecsapásokra került sor Giessenben, miután a szélsőbaloldali tüntetők és az Antifa csoport tagjai a városba vonultak tüntetni az AfD ifjúsági kongresszusa ellen. A tüntetők kövekkel dobálták a rendőröket, valamint több, a kongresszusra érkező politikust is inzultáltak. 

A hatóságok vízágyúkat is bevetettek, hogy feloldják a mintegy 2000 tüntető által vezetett blokádot, miután azok figyelmen kívül hagyták a távozásra felszólító felhívásokat, valamint amikor egy csoport megpróbálta áttörni a város kongresszusi központja felé vezető úton elhelyezett akadályokat. A rendőrség közlése szerint nagyjából 6000 rendőrt vezényeltek a helyszínre, akik közül 10-15-en könnyebben megsérültek.

Az eset széleskörű felháborodást váltott ki és az Egyesült Államok korábbi Németországi nagykövete, az a Trump-adminisztráció különleges missziókért felelős elnöki megbízottja Richard Grenell is reagált a történtekre.

Az intoleráns és erőszakos baloldal egyre nagyobb teret hódít Németországban. Ha az amerikai baloldalt követik, akkor halálos erőszakot fognak szítani, miközben elveszítik a közvélemény támogatását – és a választásokat is. Nem fogják viszont belátni a hibáikat, mert a német baloldal rengeteg támogatást kap a németországi médiától. Ráadásul államilag finanszírozott. A konzervatív média kicsi és félénk – de gyorsan növekszik

– írta a diplomata. 

Boris Rhein, Hessen tartomány kormányzója bírálta a rendőrség elleni támadásokat és az AfD ifjúsági rendezvény megzavarására tett kísérletet. „Az erőszak alkalmazása és a gyűlés erőszakos megakadályozására irányuló kísérletek soha nem lehetnek demokratikus eszközök” – mondta Rhein.

Az AfD második helyezést ért el a februári választásokon, a szavazatok 20,8%-át szerezve. A német pártok azonban nem voltak hajlandók koalícióra lépni a párttal, mivel szerintük az szélsőséges nézeteket vall.

A Német Generáció (Generation Deutschland) ifjúsági szervezet létrehozása azután kezdődött, hogy a német szövetségi hírszerző ügynökség 2023-ban „szélsőséges szervezetnek” minősítette az AfD korábbi ifjúsági szervezetét, a Fiatal Alternatívát, ami a szervezet feloszlatásához vezetett.

Borítókép: Rendőrök és tüntetők Giessenben (Fotó: AFP) 

 

