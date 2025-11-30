Ez az oka annak, hogy a sportolók ritkán használnak kokaint

Teljesítményfokozó hatásúnak tekintik a kokaint, ha sporttevékenységhez alkalmazzák, ezért a világszerte elfogadott doppingellenes szabályzat (World Anti-Doping Code) tiltja, és a visszaélésre alkalmas szerek kategóriájába sorolja – tudatta a Drogkutató Intézet (DKI). A szakmai szervezet rámutatott: a kokain egy erős függést okozó drog, amelyet a kokacserje leveleiből nyernek. Orvosi célokra, helyi érzéstelenítőként alkalmazható bizonyos beavatkozások során, ám rendkívül szigorúan szabályozott és ellenőrzött szer, mivel nagy a függőség és a visszaélés kockázata. A kokain megnöveli a dopaminszintet, amely a jutalmazás és a kellemes érzések kialakulásában fontos hírvivő molekula. A dopaminszint hirtelen megemelkedése felelős az eufória, a fokozott energiaszint és az éberség érzéséért, amiért a kokain keresett szerré vált a rekreációs használatban. Továbbá a kokainnak az a képessége, hogy csökkentse a negatív érzelmeket – például a stresszt és a szorongást –, hozzájárulhat a szerrel való visszaéléshez, mivel az emberek érzelmi terheik enyhítésére kereshetnek benne menedéket.

Illusztráció. Házkutatás során előkerült kábítószer (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A kokain nem igazán fokozza a teljesítményt

Serkentőszerként a kokain fokozott éberséghez, izgalomhoz és megnövekedett önbizalomhoz vezet. Egyes sportolók a kokaint a koncentráció javítására, az állóképesség növelésére vagy az önbizalom fokozására használhatják, ami tisztességtelen előnyt biztosíthat nekik.

A vélt előnyök ellenére rendkívül valószínűtlen, hogy egy sportoló teljesítményfokozáshoz használná, mert az euforikus érzés időtartama viszonylag rövid: akár mindössze 15–30 perc lehet, és gyakran gyors hangulatromlás, illetve energiaszint-csökkenés követi.

Mindemellett pedig a kokain valószínűleg befolyásolná az ítélőképességet és a döntéshozatalt, ami például a labdajátékokban különösen fontos tényező. A játékosnak emellett figyelmen kívül kellene hagynia a használat egészségi kockázatait. Ezek közé tartoznak a túladagolás okozta kockázatok, a fejfájás, a szédülés és a mellkasi fájdalom, valamint azt is kellene feltételeznie, hogy a mérkőzésnapi tesztelés során nem bukik le.