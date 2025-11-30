Jöhet az új uniós adó – de ha szeret sütni-főzni, megúszhatja

Az Európai Bizottság 2026-tól uniós szintű adókat vezetne be a magas zsír-, cukor- és sótartalmú ultrafeldolgozott élelmiszerekre, valamint a gyümölcsalapú alkoholos italokra – idézte egy bolgár szaklap cikkét a FruitVeB. Az új adó bevezetésére irányuló kezdeményezés a Szív- és érrendszeri egészségügyi terv (Cardiovascular Health Plan) része, amelyet decemberben mutatnak be, és amely az EU első átfogó stratégiája lesz a szív-érrendszeri betegségek visszaszorítására.

Később drága lehet az ultrafeldolgozott élelmiszerek okozta kényelem

Fotó: BURGER / Phanie

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek térnyerése Európában szembetűnő, és bár Magyarország ebből a szempontból a kontinens országai közül a jobb helyzetben lévők közé tartozik, hiszen az ilyen ételek aránya a vásárlásokon belül 25 százalék alatt marad, nálunk is szembetűnő a növekedés. Sok nyugati országban egyébként a háztartások több mint fele ilyen termékeket fogyaszt. A rendelkezésre álló adatok azonban egyelőre nem mutatják meg pontosan, mennyi kalóriát vagy tápanyagot biztosítanak ezek az ételek, és azt sem, hogy milyen társadalmi csoportokban jellemzőbb a fogyasztásuk.

Ahogyan a magyar kormány ellenállása a laboratóriumi húsokkal szemben is részben a hagyományok elvesztése miatti aggodalomra épül, a feldolgozott ételek térnyerése sem csak az egészséget befolyásolja.

Ugyanis ha egyre többen választják a félkész vagy késztermékeket, az alapanyagok ismerete, a főzési technikák és a szezonális ízek előbb-utóbb kivesznek a mindennapokból.

Pedig a főzés, a közös étkezés és a piacozás generációk óta a családi és közösségi élet része, ezek gyengülése pedig kulturális elszegényedéssel járhat.

Az unióban most a jelenség egészségügyi hatásai kerültek előtérbe. A Szív- és érrendszeri egészségügyi terv szerint Várhelyi Olivér magyar egészségügyi biztos három pillérre építi a programot:

megelőzés,

korai felismerés és szűrés, valamint

kezelés és ellátás.

A terv a korábbi Európai rákellenes program folytatásaként jelenik meg, párhuzamosan az új biotechnológiai törvény előterjesztésével és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályok felülvizsgálatával. A tervezetben szerepel, hogy az EU eddig nem tett elegendő lépést a kockázati tényezők – alkohol, dohány, új generációs nikotintartalmú termékek és ultrafeldolgozott élelmiszerek – visszaszorítására, holott a megelőzés a legköltséghatékonyabb módja a szívbetegségek elleni küzdelemnek.