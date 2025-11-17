Ezért tiltja ki Magyarország a műhúst

Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az élelmiszer-előállítás a termőföldhöz kötődjön, mivel ez hagyományaink, kultúránk alapja, ha ettől eltávolodunk, identitásunkat is elveszítjük – nyomatékosította Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán. A laboratóriumi körülmények között előállított húsok elterjedése olyan életmódváltozást eredményezne, ami teljesen felborítaná az európai kultúrát, amit nem hagyhatunk – tette hozzá.

Az állattenyésztést és a vidéki területeket is veszélyeztetné a műhús engedélyezése / Fotó: BERND WEISSBROD / DPA

Számos aggály fogalmazható meg a laboratóriumban előállított húsokkal kapcsolatban. Mivel az elfogyasztott élelmiszerek jelentős hányadukban beépülnek az emberi szervezetbe, mindent meg kell tenni a lehetséges negatív hatások kizárása érdekében. Nagy István kijelentette: hazánk minden oldalról megvizsgálta a műhús kérdését, és a szükséges uniós eljárásoknak is alávetette a szabályozást. A magyar álláspont ezek lezárását követően sem változott, a lehető legszigorúbb szabályozásra van szükség.

Kizárólag az orvosi és állatgyógyászati célú felhasználást engedélyezzük, minden más esetben szigorúan megtiltjuk a műhús előállítását és forgalmazását hazánkban

– erősítette meg.

Mint leszögezte, meg kell becsülni

a normalitást,

a hagyományokat és

a gazdák munkáját,

akik két lábbal a földön állnak.

A nemzeti kormány elkötelezett a termőföldhöz kötődő élelmiszer-előállítás és a vidék megerősítése mellett. Az emberek egy része ugyanis eltávolodott a természettől, álromantika alakul ki az élővilággal kapcsolatban.

A társadalom többségének meg kell értenie, hogy a gazdák nélkül nincs élelmiszer és nincs jövő sem

– húzta alá. A műhús egy csinálmány, mi pedig ragaszkodunk a kultúránkhoz. Az inkubációs hústenyésztés helyett válasszuk a biztonságos hazai élelmiszereket.

Az agrártárca már korábban kinyilvánította, hogy ellenáll a laborhús terjedésének. Egy nyári, az Olasz Kultúrintézettel közösen rendezett a „Nyomtatott hús: merénylet a hagyományos táplálkozás ellen” című konferencián az is elhangzott, hogy a laboratóriumi hús engedélyezése különösen visszás lehet annak fényében, hogy a hormonkezelt és a klónozott állatokból származó húsra tiltás van érvényben. Kérdésként merül fel, hogy állattartás nélkül vajon fenntarthatók lesznek-e a gyepterületek, amelyek egyéb környezetvédelmi hatások mellett biztosítják a szén-dioxid tárolását. Kérdés az is, mekkora a laboratóriumi hús előállításának karbonlábnyoma.







