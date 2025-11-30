Tiltakozás a Bundesligában: a német szurkolók is „MLSZ-eznek”

A Bundesliga stadionjaiban november végétől újra 12 percnyi néma csend fogadja a játékosokat. A szurkolók ezzel tiltakoznak a német belügyminiszteri konferencia által tervezett stadionbiztonsági szigorítások ellen. A menetrend ismerős: személyre szóló jegyek, szigorúbb beléptetés, arcfelismerő rendszerek és új tiltólisták kerültek javaslatként az asztalra.

12 perc csend. Ez a német szurkolók válasza a belügyminisztériumi szigorra a Bundesliga-mérkőzéseken. Nálunk is áll a bál az MLSZ és a szurkolók között Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Ironikusan hozzátehetjük, a németek legalább haladnak a korral: nem vénaszkennert alkalmaznak, mint Magyarországon az FTC, hanem arcfelismerő rendszert.

A drukkerek szerint a tervezett intézkedéscsomag nemcsak a magánszféra sérelme, hanem árt a szurkolói kultúrának is, ami – szerintük – közös ügy.

12 perc csend a Bundesligában: mi lenne a „12. játékos” nélkül?

A „12 Minuten Schweigen”, a 12 perces csend akció ezért egyszerre szimbolikus és gyakorlati: 12 percre elnémulnak a lelátók, hogy megmutassák, milyen lenne a futball a szurkolók – a „12. játékos” nélkül.

A protest mozgalom mögött számos szurkolói szövetség áll, és a lelátók egységesen reagálnak: nincsenek rigmusok, zászlók, dobok, csak temetői csend, amelyben minden mozzanat visszhangzik. A német futballban ritkán látott összefogás alakult ki, amely azt üzeni: a döntéshozók nem gázolhatnak át a drukkereken, mintha azok csak zajkeltő kellékek lennének.

Biztonsági szigorítások – Európa-szerte érzékeny kérdés

A modern futballban a biztonsági és etikai elvárások folyamatosan nőnek, és a hatóságok, valamint a szövetségek sokszor radikálisabb eszközökhöz nyúlnak. Németországban a drukkerek elsősorban a kontroll mértékét kifogásolják, valamint azt, hogy az intézkedések szerintük indokolatlanul kollektív büntetésekre épülnek.

A német vita évek óta visszatérő: 2012-ben a hírhedt „12:12” akció már megmutatta, mennyire érzékenyek a fanatikusok a beavatkozásokra.

Most, 2025-ben ennek modern kiadása zajlik. A tiltakozók szerint a stadionok már ma is biztonságosak, a szigorítások pedig nem a valódi problémákat kezelik, hanem a szurkolók jogait és élményét csorbítják.

A Bayern München szurkolóinak látványos koreója tiltakozásul Fotó: Getty Images

Magyar párhuzamok: a „B... MLSZ!” rigmus és a szabályszigorítások árnyéka

A német tiltakozás pikáns mellékízt kap Magyarországon, ahol a szurkolótáborok hónapok óta nyílt konfliktusban állnak az MLSZ-szel. A szövetség a nyár óta szigorította a fegyelmi eljárásokat, egyértelműen rasszista megnyilvánulásnak minősíti például a cigányozást, és keményebb szankciókat alkalmaz. A döntés tartalmát sokan helyeslik – a futball rasszizmus elleni fellépése régóta indokolt –, a szurkolótáborok egy része azonban ellenreakcióval válaszolt. A legtöbb mérkőzésen felhangzik az obszcén „B... MLSZ!” rigmus, ami nem csupán tiltakozást fejez ki, a feszültséget is generálja, az MLSZ elnöke, Csányi Sándor bocsánatkérést vár el a szurkoloktól.