Vladimir Padrino López védelmi miniszter azt mondta, hogy öt amerikai vadászgép mintegy 75 kilométerre megközelítette Venezuela partjait. A légvédelem, továbbá a fővároshoz közeli Maiquetia nemzetközi repülőtér nyomkövető rendszerei észlelték a gépeket.
Amerikai vadászgépek sértették meg Venezuela légterét
A venezuelai kormány elítélte amerikai vadászgépek előző napi behatolását az ország légterébe, és azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy provokációt hajt végre, ami „a nemzeti szuverenitását fenyegeti".
Yván Gil külügyminiszter közösségi médiában közzétett nyilatkozatában leszögezte, hogy a lépés „a nemzeti szuverenitást fenyegető provokációnak minősül", és sérti a nemzetközi jogot, valamint a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló egyezményt. A külügyminiszter szerint a manőver „veszélyeztette a légi közlekedés biztonságát a Karib-tengeren.
Az Egyesült Államok a venezuelai partoknál kábítószer-ellenes műveleteket folytat, amelyeket Caracas „fenyegetésnek" tart.
Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban tíz F-35-ös vadászgépet vezényelt Puerto Ricóba, az Egyesült Államok karibi területére, ami az elmúlt több mint három évtized legnagyobb katonai bevetése a térségben.
Ezen felül nyolc hadihajót és egy tengeralattjárót is küldött a régióba a Karib-térségen keresztül az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem részeként.
Nicolás Maduro venezuelai elnök szerint Donald Trump burkoltan rezsimváltásra törekszik.
Borítókép: Vladimir Padrino Lopez venezuelai védelmi miniszter beszédet tart egy katonai bevetés során (Fotó: AFP)
Vilmos herceg váratlan vallomása —ilyen őszintén még nem beszélt a walesi herceg
A trón várományosa szerint a változás nem félelmetes, hanem lehetőség arra, hogy a monarchia jobban illeszkedjen a jelenkor elvárásaihoz.
Ursula von der Leyen újrafegyverkezési programja komoly vitákat váltott ki
Sokan úgy vélik, hogy az Európai Bizottság elnöke nem alkalmas a védelmi ügyek irányítására.
Menczer Tamás: Nem akarjuk a magyarok pénzét Ukrajnába küldeni
Indul az aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen.
A NATO főtitkára felemelte a hangját az észt miniszterelnökre
Rutte úgy érzi, ezt megteheti.
