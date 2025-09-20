csapáscsempészEgyesült ÁllamokTrumpdrogkartell

Ismét támadást intézett egy kábítószert szállító hajó ellen az Egyesült Államok +VIDEÓ

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy utasítására az Egyesült Államok hadserege megsemmisített egy nemzetközi vizeken haladó hajót, amelyet kábítószer-csempészettel és terrorista szervezetekkel hoztak összefüggésbe. A csapásban három ember életét vesztette, amerikai katonák nem sérültek meg.

Szabó István
Forrás: Fox News2025. 09. 20. 14:26
Illusztráció Forrás: JIJI PRESS/AFP
A csapásról videófelvételt is közzétettek, amelyen jól látható, amint a hajó találatot kap és lángokban áll.

Az elnök közölte: a hírszerzés egyértelműen megerősítette, hogy a hajó illegális kábítószert szállított, és egy olyan ismert csempészútvonalon haladt, amelyen keresztül „amerikaiak mérgezésére” szánt szállítmányok érkeznek – írja a Fox News.

Parancsomra a hadügyminiszter elrendelte a halálos csapást a kijelölt terrorszervezettel kapcsolatban álló, drogcsempészést végző hajóra. Három narkoterrorista meghalt, amerikai katonáknak nem esett bántódásuk. Hagyják abba a fentanil és más drogok árusítását, valamint az amerikaiak elleni erőszakot és terrorcselekményeket!”

– írta Trump bejegyzésében.

Csapások Latin-Amerikában

Az eset alig néhány nappal azután történt, hogy az Egyesült Államok hadereje második alkalommal is lecsapott a venezuelai drogkartellekre a Karib-térségben. Akkor Trump szintén közösségi oldalán közölte: parancsára „különösen erőszakos” bűnszervezeteket ért támadás a déli hadműveleti övezetben.

Szeptember elején egy másik akcióban egy venezuelai droghajót semmisítettek meg az amerikai erők a Karib-tenger déli részén, amelyen közel egy tucat gyanúsított – a hírhedt Tren de Aragua kartell tagjai – vesztette életét.

Már februárban a Trump-adminisztráció külföldi terrorszervezetnek minősítette a legnagyobb latin-amerikai drogkartelleket, köztük a Tren de Araguát és a mexikói Sinaloa-kartellt, amely hosszú ideje a globális kábítószer-kereskedelem egyik központi szereplője.

Trump ismételten hangsúlyozta: az Egyesült Államok „nem fogja eltűrni”, hogy kartellek és velük szövetséges terrorszervezetek drogokkal és erőszakkal veszélyeztessék az amerikai emberek biztonságát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: JJ Press/AFP) 

