Ismét támadást intézett egy kábítószert szállító hajó ellen az Egyesült Államok +VIDEÓ

Az elnök közölte: a hírszerzés egyértelműen megerősítette, hogy a hajó illegális kábítószert szállított, és egy olyan ismert csempészútvonalon haladt, amelyen keresztül „amerikaiak mérgezésére” szánt szállítmányok érkeznek – írja a Fox News.

Parancsomra a hadügyminiszter elrendelte a halálos csapást a kijelölt terrorszervezettel kapcsolatban álló, drogcsempészést végző hajóra. Három narkoterrorista meghalt, amerikai katonáknak nem esett bántódásuk. Hagyják abba a fentanil és más drogok árusítását, valamint az amerikaiak elleni erőszakot és terrorcselekményeket!”

– írta Trump bejegyzésében.

Csapások Latin-Amerikában

Az eset alig néhány nappal azután történt, hogy az Egyesült Államok hadereje második alkalommal is lecsapott a venezuelai drogkartellekre a Karib-térségben. Akkor Trump szintén közösségi oldalán közölte: parancsára „különösen erőszakos” bűnszervezeteket ért támadás a déli hadműveleti övezetben.