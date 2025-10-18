Nicolás Maduro: Kész van Venezuela Egyesült Államok elleni védelmi terve

Hét amerikai hadihajó tartózkodik a Karib-tengeren, egy pedig a Mexikói-öbölben hivatalosan a kábítószer-csempészet elleni harc jegyében, amelynek a célpontja elsősorban Venezuela. Donald Trump amerikai elnök azt is bejelentette, amikor a hajókat oda vezényelték, hogy titkos műveleteket engedélyezett ott a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) számára.

Az Egyesült Államok legkevesebb hat alkalommal támadott meg feltételezett venezuelai kábítószer-csempész hajókat. Fotó: AFP

Válaszul Nicolás Maduro hadgyakorlatokat rendelt el államonként több ezer katonával a határokon.

Mostanra kiépítettük az ország összes védelmi övezetét minden államban

– jelentette ki Maduro a Telegramon közzétett videójában.