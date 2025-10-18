venezueladrogEgyesült ÁllamokDonald Trump

Nicolás Maduro: Kész van Venezuela Egyesült Államok elleni védelmi terve

Kész az Egyesült Államok fenyegetései elleni védelmi terv. Ezt közölte Nicolás Maduro venezuelai elnök szombaton, miután befejeződött egy hadgyakorlat az ország négy tagállamában.

2025. 10. 18. 22:07
Donald Trump és Nicolás Maduro Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Hét amerikai hadihajó tartózkodik a Karib-tengeren, egy pedig a Mexikói-öbölben hivatalosan a kábítószer-csempészet elleni harc jegyében, amelynek a célpontja elsősorban Venezuela. Donald Trump amerikai elnök azt is bejelentette, amikor a hajókat oda vezényelték, hogy titkos műveleteket engedélyezett ott a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) számára.

Az Egyesült Államok legkevesebb hat alkalommal támadott meg feltételezett venezuelai kábítószer-csempész hajókat
Az Egyesült Államok legkevesebb hat alkalommal támadott meg feltételezett venezuelai kábítószer-csempész hajókat. Fotó: AFP

Válaszul Nicolás Maduro hadgyakorlatokat rendelt el államonként több ezer katonával a határokon.

Mostanra kiépítettük az ország összes védelmi övezetét minden államban

– jelentette ki Maduro a Telegramon közzétett videójában. 

Minden szövetségi közigazgatási egység készen áll a 27 alapvető védelmi feladat ellátására az országban.

Az Egyesült Államok legkevesebb hat alkalommal támadott meg feltételezett kábítószer-csempész hajókat, összesen huszonhét ember halálát okozva. Nicolás Maduro szerint Washington a drogcsempészetet használja ürügyül a rendszerváltás kikényszerítésére és országa hatalmas kőolajkészleteinek birtokbavételére.

Borítókép: Donald Trump és Nicolás Maduro (Fotó: AFP)

