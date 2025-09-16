Elegük van a háborúból – de Oroszország javaslatát egyértelműen elutasítják

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet szeptemberi friss közvélemény-kutatása szerint az ukránok mintegy 74 százaléka elfogadna egy békemegállapodást, amely befagyasztaná az ellenségeskedést a jelenlegi frontvonal mentén, és amelyet nyugati biztonsági garanciák támogatnának.

A háború és rombolás helyett a megállapodást szorgalmaznák az ukránok, de csak bizonyos feltételekkel – derült ki egy friss közvélemény-kutatásból. Fotó: AFP

A felmérés szerint a válaszadók 18 százaléka mondta azt, hogy könnyen beleegyezne ebbe a lehetőségbe, míg 56 százalékuk szerint nehéz, de elfogadható lenne, 15 százalékuk pedig teljesen elutasította.

A terv, amely az európai partnerek és Kijev javaslatain alapul, és amelyet az intézet egyszerűsített felmérési célokra,

de facto elfogadná az orosz megszállást hivatalos elismerés nélkül.

Oroszország jelenleg Ukrajna területének nagyjából egyötödét tartja ellenőrzése alatt délen és keleten, beleértve a Krímet, a Luhanszki terület szinte egészét, valamint Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyék nagy részét – írja a The Kyiv Independent.

A terv biztosítaná Ukrajna folyamatos útját az EU-tagság felé, a nyugati fegyverek folyamatos utánpótlását, az Ukrajna feletti légtérzár létesítését, valamint az Oroszország elleni szankciók folytatását is.

A közvélemény-kutatás szerint ugyanakkor az ukránok 75 százaléka szerint Oroszország feltételes békejavaslata – beleértve Ukrajna teljes kivonulását a Donyecki területről és a NATO-ba való belépés tilalmát – teljesen elfogadhatatlan lenne.

A válaszadók mindössze 17 százaléka mondta, hogy el tudja fogadni Oroszország követeléseit, amelyek magukban foglalják a szankciók feloldását, az orosz nyelv hivatalos státusának megadását Ukrajnában, az ukrán hadsereg létszámának korlátozását, az orosz uralom hivatalos elismerését a Krím és a Donbász régió felett, valamint Oroszország szerepvállalását Kijev végső biztonsági garanciáinak meghatározásában.

A felmérés azt is megállapította: az ukránok 74 százaléka úgy véli, hogy országa győzelmet arathat Oroszország elleni szigorúbb szankciókkal és megfelelő nemzetközi támogatással. A kutatók megjegyezték, hogy ez a mutató nem változott jelentősen a tavalyi év óta.