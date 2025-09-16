Medvegyev bejelentése sokkolta a közvéleményt – mi lesz most?

A szakértő szerint Medvegyev az úgynevezett megmondóember kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy nem kell szó szerint venni, amit ő mond. Bár figyelmeztetésként is értelmezhető, inkább propaganda, mint valós tény. Kitért arra, hogy Ukrajna fölött légtérzárat létrehozni bonyolult: a NATO-n belül kellene egyezségre jutni annak módjáról, majd Ukrajnának is el kellene fogadnia azt.

Nem kétséges számomra, hogy ehhez Ukrajna természetesen hozzájárulna. Ha ilyen megtörténne, és ebben megegyeznének a NATO-országok, az mindenképpen egy eszkalációs feszültséget jelentene.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a harmadik világháború esélye szinte nulla: sem Oroszország, sem Amerika, sem Kína nem törekszik erre, és ezzel riogatni felelőtlenség. A NATO és Oroszország közötti konfliktus kapcsán kiemelte a közelmúltban, Lengyelországban történt eseményt: szeptember 10-én éjszaka orosz drónok lépték át a lengyel légteret.