Medvegyev bejelentése sokkolta a közvéleményt – mi lesz most?

Az európai országok annak lehetőségét mérlegelik, hogy biztosítsák Ukrajna légtérét. Medvegyev azzal fenyegetett, hogy háború törhet ki, ha nyugati erők lelőnék az orosz rakétákat vagy drónokat Ukrajna felett. Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint az orosz Biztonsági Tanács alelnökének kijelentését nem szabad szó szerint értelmezni, mivel világméretű konfliktust se a NATO, se Oroszország nem akar.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 20:04
Dmitrij Medvegyev Oroszország korábbi elnöke jelenleg a Biztonsági Tanács alelnöke Fotó: Yekaterina Shtukina Forrás: AFP
Az európai államok egy közös stratégián dolgoznak az ukrán légtér védelmére. Ennek keretében vadászrepülőket és légvédelmi eszközöket is bevetnének. Felmerült egy NATO-légtérzár létrehozásának lehetősége is Ukrajna felett. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke ezzel kapcsolatban figyelmeztetett: háború törhet ki, ha a nyugati erők az ukrán légteret használva lelövik az orosz rakétákat vagy drónokat. Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük a témában.

Medvegyev bejelentette, hogy háború lesz, ha a nyugati erők Ukrajna légterében lelövik az orosz rakétákat és drónokat
 Medvegyev bejelentette, hogy háború lesz, ha a nyugati erők Ukrajna légterében lelövik az orosz rakétákat és drónokat. Fotó: Szputnyik

A szakértő szerint Medvegyev az úgynevezett megmondóember kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy nem kell szó szerint venni, amit ő mond. Bár figyelmeztetésként is értelmezhető, inkább propaganda, mint valós tény. Kitért arra, hogy Ukrajna fölött légtérzárat létrehozni bonyolult: a NATO-n belül kellene egyezségre jutni annak módjáról, majd Ukrajnának is el kellene fogadnia azt.

Nem kétséges számomra, hogy ehhez Ukrajna természetesen hozzájárulna. Ha ilyen megtörténne, és ebben megegyeznének a NATO-országok, az mindenképpen egy eszkalációs feszültséget jelentene.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a harmadik világháború esélye szinte nulla: sem Oroszország, sem Amerika, sem Kína nem törekszik erre, és ezzel riogatni felelőtlenség. A NATO és Oroszország közötti konfliktus kapcsán kiemelte a közelmúltban, Lengyelországban történt eseményt: szeptember 10-én éjszaka orosz drónok lépték át a lengyel légteret.

Hozzátette, hogy a NATO nem indít háborút Oroszország ellen, mert ez nem illeszkedik a stratégiájába, és Oroszország sem támadna egy lényegesen erősebb, jobban felszerelt országcsoportot.

Az elemző szerint a Medvegyev szintű politikusok helyett az orosz vezetéstől – Putyintól, az orosz külügyminisztertől és a védelmi minisztertől – elhangzott nyilatkozatokra kell nagy hangsúlyt fektetni, és tőlük nem hangzott el effajta kijelentés – zárta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő.

 

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke, jelenleg a Biztonsági Tanács alelnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

