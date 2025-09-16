MoszkvaálláspontNATOháborúcsúcstalálkozóorosz-ukrán háború

Moszkva megszólalt az orosz–ukrán–amerikai csúcstalálkozóról

Nincs napirenden egy esetleges háromoldalú – orosz, ukrán és amerikai – csúcstalálkozó megszervezése, amíg Kijev nem ad érdemi választ Moszkva javaslataira – közölte Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ hírügynökséggel.

Szabó István
Forrás: TASZSZ2025. 09. 16. 11:38
Donald Trump Volodimir Zelenszkij valamint Vlagyimir Putyin találkozója jelenleg nincs kilátásban Fotó: Andrew Caballero-Reynolds Forrás: AFP
A diplomata emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban már „kimerítően” ismertette mindazt, ami az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel való kapcsolattartás kapcsán szükséges.

Moszkva
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes (Fotó: AFP/Alexander Zemlianichenko)

Moszkva nem enged álláspontjából

Ha nincs egészséges, józan, észszerű válasz a mi jelzéseinkre, akkor még kevésbé van értelme bármiféle háromoldalú formátumról beszélni

– hangsúlyozta Rjabkov, amikor az esetleges orosz–ukrán–amerikai találkozóról kérdezték.

Peszkov: A NATO háborúban áll Oroszországgal

A feszült diplomáciai helyzetben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője éles kijelentéssel állt elő: szerinte a NATO „de facto háborúban áll Oroszországgal” Ukrajna miatt. Moszkva így értékeli a szövetséges országok által Kijevnek nyújtott katonai, pénzügyi és politikai támogatást, amely Peszkov szerint egyértelmű beavatkozás a konfliktusba, írta a Newsweek.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting of Russian President and Serbian Prime Minister at the Kremlin in Moscow on March 27, 2017. (Photo by SERGEI KARPUKHIN / POOL / AFP)
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

Peszkov nyilatkozata épp akkor hangzott el, amikor a NATO keleti szárnyán ismét nőtt a feszültség. Lengyelország a múlt héten orosz drónok miatt a szövetség 4. cikkelyére hivatkozva konzultációt kezdeményezett, Románia pedig F–16-os vadászgépeket riasztott egy újabb légtérsértés miatt. Bukarest bekérette az orosz nagykövetet, London pedig „példátlan provokációnak” nevezte a történteket, és szintén berendelte Moszkva képviselőjét.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint az orosz drónincidensek célja, hogy Moszkva „tesztelje” a NATO reakcióját kisebb, fokozatos provokációkkal. Eközben Litvánia és Lengyelország is katonai erősítést vezényelt határaihoz az orosz–belarusz „Zapad–2025” hadgyakorlatra reagálva.

Elemzők szerint mindez azt mutatja: Oroszország nemcsak a csúcstalálkozó lehetőségét utasítja el, hanem fokozatosan próbálja növelni a nyomást a NATO-n, miközben a nyugati közvéleményt is megosztja.

Borítókép: Donald Trump Volodimir Zelenszkij valamint Vlagyimir Putyin találkozója jelenleg nincs kilátásban (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)


 

