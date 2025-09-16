A diplomata emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban már „kimerítően” ismertette mindazt, ami az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel való kapcsolattartás kapcsán szükséges.
Moszkva megszólalt az orosz–ukrán–amerikai csúcstalálkozóról
Nincs napirenden egy esetleges háromoldalú – orosz, ukrán és amerikai – csúcstalálkozó megszervezése, amíg Kijev nem ad érdemi választ Moszkva javaslataira – közölte Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ hírügynökséggel.
Moszkva nem enged álláspontjából
Ha nincs egészséges, józan, észszerű válasz a mi jelzéseinkre, akkor még kevésbé van értelme bármiféle háromoldalú formátumról beszélni
– hangsúlyozta Rjabkov, amikor az esetleges orosz–ukrán–amerikai találkozóról kérdezték.
Peszkov: A NATO háborúban áll Oroszországgal
A feszült diplomáciai helyzetben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője éles kijelentéssel állt elő: szerinte a NATO „de facto háborúban áll Oroszországgal” Ukrajna miatt. Moszkva így értékeli a szövetséges országok által Kijevnek nyújtott katonai, pénzügyi és politikai támogatást, amely Peszkov szerint egyértelmű beavatkozás a konfliktusba, írta a Newsweek.
Peszkov nyilatkozata épp akkor hangzott el, amikor a NATO keleti szárnyán ismét nőtt a feszültség. Lengyelország a múlt héten orosz drónok miatt a szövetség 4. cikkelyére hivatkozva konzultációt kezdeményezett, Románia pedig F–16-os vadászgépeket riasztott egy újabb légtérsértés miatt. Bukarest bekérette az orosz nagykövetet, London pedig „példátlan provokációnak” nevezte a történteket, és szintén berendelte Moszkva képviselőjét.
További Külföld híreink
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint az orosz drónincidensek célja, hogy Moszkva „tesztelje” a NATO reakcióját kisebb, fokozatos provokációkkal. Eközben Litvánia és Lengyelország is katonai erősítést vezényelt határaihoz az orosz–belarusz „Zapad–2025” hadgyakorlatra reagálva.
Elemzők szerint mindez azt mutatja: Oroszország nemcsak a csúcstalálkozó lehetőségét utasítja el, hanem fokozatosan próbálja növelni a nyomást a NATO-n, miközben a nyugati közvéleményt is megosztja.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump Volodimir Zelenszkij valamint Vlagyimir Putyin találkozója jelenleg nincs kilátásban (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: a labdarúgás történelem, szenvedély, nemzeti önazonosság
A miniszter kitért a diplomácia és a sport összekapcsolódására is.
Gál Kinga: Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának
A röszkei csata üzenete világos: a határaink védelme a nemzeti érdekek és a biztonság szempontjából ma is kulcsfontosságú.
Szijjártó Péter: Az amerikai beruházások tompítják a tragikusan rossz vámmegállapodás hatásait
Az utóbbi időszakban több vállalat is Magyarországra telepítette a szolgáltató központját.
Mario Draghi éles kritikát fogalmazott meg: Európa önelégült és lassú
A politikai döntéshozatal lassúságát a kontinens gyengeségének nevezte.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: a labdarúgás történelem, szenvedély, nemzeti önazonosság
A miniszter kitért a diplomácia és a sport összekapcsolódására is.
Gál Kinga: Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának
A röszkei csata üzenete világos: a határaink védelme a nemzeti érdekek és a biztonság szempontjából ma is kulcsfontosságú.
Szijjártó Péter: Az amerikai beruházások tompítják a tragikusan rossz vámmegállapodás hatásait
Az utóbbi időszakban több vállalat is Magyarországra telepítette a szolgáltató központját.
Mario Draghi éles kritikát fogalmazott meg: Európa önelégült és lassú
A politikai döntéshozatal lassúságát a kontinens gyengeségének nevezte.