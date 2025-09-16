Moszkva megszólalt az orosz–ukrán–amerikai csúcstalálkozóról

Moszkva nem enged álláspontjából

Ha nincs egészséges, józan, észszerű válasz a mi jelzéseinkre, akkor még kevésbé van értelme bármiféle háromoldalú formátumról beszélni

– hangsúlyozta Rjabkov, amikor az esetleges orosz–ukrán–amerikai találkozóról kérdezték.

Peszkov: A NATO háborúban áll Oroszországgal

A feszült diplomáciai helyzetben Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője éles kijelentéssel állt elő: szerinte a NATO „de facto háborúban áll Oroszországgal” Ukrajna miatt. Moszkva így értékeli a szövetséges országok által Kijevnek nyújtott katonai, pénzügyi és politikai támogatást, amely Peszkov szerint egyértelmű beavatkozás a konfliktusba, írta a Newsweek.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

Peszkov nyilatkozata épp akkor hangzott el, amikor a NATO keleti szárnyán ismét nőtt a feszültség. Lengyelország a múlt héten orosz drónok miatt a szövetség 4. cikkelyére hivatkozva konzultációt kezdeményezett, Románia pedig F–16-os vadászgépeket riasztott egy újabb légtérsértés miatt. Bukarest bekérette az orosz nagykövetet, London pedig „példátlan provokációnak” nevezte a történteket, és szintén berendelte Moszkva képviselőjét.